Vox eleva la presión a Guardiola: «Pacta los presupuestos con nosotros o con el PSOE»

«¿Con quién pretende pactar los presupuestos de 2025?». Con esta pregunta del presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, dirigida a la ... presidenta de la Junta, María Guardiola, arranca hoy el segundo pleno de la Asamblea en el nuevo curso político.

La pregunta no es baladí ni por quién la formula ni por su contenido, y plasma a la perfección la realidad política de la región tras la ruptura del pacto de gobierno. Pelayo Gordillo preguntará por primera vez a Guardiola como diputado de la oposición y lo hará con el objetivo de obligarla a que se retrate.

«El PP está en una minoría parlamentaria absoluta, así que si quiere sacar adelante los presupuestos no le queda otra que negociar», recuerda el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández. «Tenemos sospechas razonables de que está negociando con el PSOE o que pretende hacerlo y queremos que la presidenta nos diga si es así o no de una vez», añade el portavoz, que remata: «María Guardiola tiene que elegir: o con nosotros o con el PSOE, ambos no somos compatibles».

Vox eleva la presión de esta manera sobre un Partido Popular que requiere el respaldo de unos u otros para sacar adelante la ley más importante del ejercicio y lo hace, además, recordándole cuáles son sus prioridades. No en vano, desde el arranque del nuevo curso ha desplegado su arsenal ideológico.

De este modo, ha presentado propuestas para implantar el pin parental en la escuela extremeña «para acabar con el adoctrinamiento en las aulas», medidas para «garantizar la seguridad de los extremeños frente al creciente flujo de inmigrantes», ha reclamado la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural y ha pedido que se dote a los policías locales de cámaras corporales y pistolas 'taser' para mejorar su protección.

«Nosotros no cambiamos de discurso ni de objetivos», deja claro Óscar Fernández. Por eso también en el pleno de este jueves Vox preguntará por las subvenciones a los sindicatos y la partida económica que está previsto destinar a cooperación.

«Las obras del regadío de Tierra de Barrios no es nuestra única prioridad ni mucho menos en los presupuestos», avanza el portavoz del grupo parlamentario. «Mantenemos nuestra intención de hacer realidad lo recogido en el extinto pacto de gobierno si negociamos las cuentas de 2025».

Ese es el objetivo de Vox, «negociar los presupuestos con el PP y hacerlo en solitario». El partido de Abascal no acepta conversaciones a dos bandas, con el PSOE y con ellos, y exige al PP que fije su postura. «Firmamos un acuerdo de gobierno para garantizar una alternativa al PSOE. Nosotros seguimos en la misma línea, es hora de que el PP diga si lo está o no».

Otros asuntos

Los 20 millones de euros que María Guardiola anunció para Tierra de Barros minutos antes de que la consejera de Hacienda pusiera en marcha la negociación presupuestaria no es suficiente para Vox. «También por eso llevamos el asunto al pleno, vamos a ver quién defiende de verdad este proyecto y quién no».

Conscientes del poder de sus cinco diputados, Fernández advierte: «Vamos a negociar sobre nuestras bases ideológicas».

Por otra parte, entre las propuestas de impulso que se votarán hoy en el pleno el PSOE planteará que la Junta recupere la gratuidad universal en el servicio de comedor escolar y aula matinal en el presente curso, y Unidas por Extremadura, que se reconfigure el programa de las escuelas profesionales para mantener el número de contrataciones y los grupos reducidos de 12 alumnos. A petición del PSOE, la consejera Mercedes Vaquera también hablará sobre calidad del sistema educativo.