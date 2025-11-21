Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:32

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el Gobierno regional del PP haya aprobado una nueva oferta de empleo público cuando falta apenas un mes para la celebración de las elecciones autonómicas.

En una visita a Coria, Abascal ha anunciado que la oferta de empleo aprobada por la Junta de Extremadura ya ha sido denunciada por parte de Vox. «Utilizar una oferta pública de empleo en campaña es poner las instituciones al servicio de un partido. Es la prueba de que PP y PSOE actúan igual», ha señalado apelando a la intervención de la Junta Electoral. La campaña como tal no empezará hasta el 5 de diciembre.

Para Abascal, la falta de empleo se resuelve «dejando de asfixiar a los autónomos, abandonando el fanatismo verde y renunciando a los intentos de cerrar la nuclear de Almaraz».

Junto a esto, ha vuelto a fijar sus condiciones para un acuerdo con el PP en Extremadura en caso de que se repita el resultado de 2023, cuando María Guardiola necesitó el voto de los cinco diputados autonómicos de Vox para acceder a la Presidencia de la Junta.

A su juicio, el cambio político en la región «sólo fue posible gracias a la aparición de Vox» y ha explicado que si el resultado se repite «el PP deberá asumir que no tiene mayoría y que la alternativa exige un cambio real».

Según ha indicado, su partido mantiene sobre la mesa «un cambio de rumbo, el fin de las políticas del fanatismo verde y atención prioritaria a quienes no reciben ayuda». Si el PP no acepta estos puntos, «Guardiola tendrá que pactar con quienes siempre pacta: el socialismo extremeño».

Abascal ha afirmado que la presidenta extremeña «se resistió hasta demonizar a Vox» antes de alcanzar un acuerdo en 2023 y ha exigido que explique «qué le molestan de los presupuestos que sí se han podido acordar en otras regiones».

Acusados contra Sánchez

En cuanto a la actualidad política nacional, Abascal ha señalado directamente al presidente del Gobierno como eje de todas las tramas vinculadas a sus colaboradores. «¿De quién depende el delincuente del fiscal general del Estado? ¿De quién dependía Ábalos? ¿De quién dependía Cerdán? ¿De quién depende Gallardo? De la misma persona. Del capo de la mafia. De Pedro Sánchez, que llegó a la presidencia para combatir la corrupción del PP y ha terminado robando a manos llenas, a cara descubierta», ha apuntado.

El presidente de Vox ha añadido que mientras se producían estas tramas el Gobierno «aplicaba políticas contra el pueblo, contra el campo, contra la industria y contra la libertad de expresión y de educación». Y ha señalado que estas políticas no dependen sólo de Sánchez, «sino también del PP, de Guardiola y de Bruselas», citando el pacto migratorio, el fanatismo verde y la imposición de ideologías de género. Frente a esto, su formación plantea «derrotar tanto a los de la estafa como a los de la mafia».

