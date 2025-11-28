Vox asegura que Extremadura «está asfixiada por los impuestos»

Redacción BADAJOZ. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El candidato de Vox, Óscar Fernández, mantuvo ayer un encuentro con empresarios extremeños para presentar las principales líneas del programa económico y de vivienda de la formación. Fernández Calle estuvo acompañado en Cáceres por el dirigente nacional José María Figaredo y denunciaron la «asfixia fiscal, burocrática y de falta de mano de obra que sufre la región».

En este sentido, Vox se ha comprometido a una «bajada generalizada de impuestos» en Extremadura y a promover un plan ambicioso de construcción de viviendas desbloqueando cuellos de botella urbanísticos.