Vox alerta del deterioro en materia de seguridad con las políticas de PP y PSOE

El portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, alerta del deterioro en materia de seguridad que a su juicio vive Extremadura ... debido a las políticas del PSOE y PP.

En una visita a Mérida junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, y el número uno de la lista por Badajoz, Ángel Pelayo Gordillo, Vázquez denunció que Extremadura lleva «años abandonada por el bipartidismo» y que cambiar las siglas no cambia la política: «Da igual que gobierne el PP o el PSOE. En Extremadura manda una socialista con contrato temporal en el Partido Popular».

A su juicio, Guardiola llegó al poder «presumiendo de líneas rojas» que, en realidad, «llevan décadas siendo las líneas rojas del PSOE», que para Vox son fanatismo climático, ideología de género e invasión migratoria.

Por su parte, afirma que su formación también tiene líneas rojas, ya que «jamás se someterá a ninguna agenda que perjudique al campo, a la industria o a la seguridad de las mujeres».

En materia migratoria y de seguridad, Vázquez advirtió de un deterioro grave provocado por las políticas impulsadas desde Madrid y aceptadas por el gobierno de Guardiola. «No vamos a esperar a llegar al escenario de otras regiones donde la dejación política ha destruido barrios enteros», añadió.

En ese sentido, aseguró que Extremadura «no tiene por qué convertirse en otro territorio perdido» y que Vox defenderá una política criminal firme: «El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad».

Vázquez subrayó que tanto PP como PSOE «han fracasado estrepitosamente» en la tarea de proteger a los ciudadanos y que su modelo policial, «politizado hasta la raíz», impide prevenir el delito.

Como recordó, Vox propone una reversión completa del modelo policial, comenzando por despolitizar la cadena de mando y reforzar la prevención frente a los delitos sexuales, que considera una prioridad absoluta. «No queremos detener violadores; queremos evitar que los violadores violen».

Por último, Vázquez señaló que Extremadura tiene derecho a un futuro seguro y a políticas serias que defiendan a las familias, a los barrios y a los jóvenes: «Nuestra tarea es devolverles a nuestros hijos los barrios que heredamos de nuestros padres. Y en esa tarea ya sólo queda Vox.»