Vox alerta del deterioro en materia de seguridad con las políticas de PP y PSOE
El portavoz nacional del partido en Inmigración, Interior y Seguridad acusa a Guardiola de ser «una socialista con contrato temporal»
R. H.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48
El portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, alerta del deterioro en materia de seguridad que a su juicio vive Extremadura ... debido a las políticas del PSOE y PP.
En una visita a Mérida junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, y el número uno de la lista por Badajoz, Ángel Pelayo Gordillo, Vázquez denunció que Extremadura lleva «años abandonada por el bipartidismo» y que cambiar las siglas no cambia la política: «Da igual que gobierne el PP o el PSOE. En Extremadura manda una socialista con contrato temporal en el Partido Popular».
A su juicio, Guardiola llegó al poder «presumiendo de líneas rojas» que, en realidad, «llevan décadas siendo las líneas rojas del PSOE», que para Vox son fanatismo climático, ideología de género e invasión migratoria.
Por su parte, afirma que su formación también tiene líneas rojas, ya que «jamás se someterá a ninguna agenda que perjudique al campo, a la industria o a la seguridad de las mujeres».
En materia migratoria y de seguridad, Vázquez advirtió de un deterioro grave provocado por las políticas impulsadas desde Madrid y aceptadas por el gobierno de Guardiola. «No vamos a esperar a llegar al escenario de otras regiones donde la dejación política ha destruido barrios enteros», añadió.
MÁS INFORMACIÓN
- 21-D: El PSOE tendrá una Consejería de Igualdad si vuelve a gobernar
- El consejero de Presidencia aboga por una PAC con «menos burocracia»
- El PSOE reclama un debate en Canal Extremadura entre los cuatro partidos con representación parlamentaria
- Gallardo denuncia que Guardiola «ha paralizado» los proyectos industriales en marcha
En ese sentido, aseguró que Extremadura «no tiene por qué convertirse en otro territorio perdido» y que Vox defenderá una política criminal firme: «El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad».
Vázquez subrayó que tanto PP como PSOE «han fracasado estrepitosamente» en la tarea de proteger a los ciudadanos y que su modelo policial, «politizado hasta la raíz», impide prevenir el delito.
Como recordó, Vox propone una reversión completa del modelo policial, comenzando por despolitizar la cadena de mando y reforzar la prevención frente a los delitos sexuales, que considera una prioridad absoluta. «No queremos detener violadores; queremos evitar que los violadores violen».
Por último, Vázquez señaló que Extremadura tiene derecho a un futuro seguro y a políticas serias que defiendan a las familias, a los barrios y a los jóvenes: «Nuestra tarea es devolverles a nuestros hijos los barrios que heredamos de nuestros padres. Y en esa tarea ya sólo queda Vox.»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión