Vox afirma que Guardiola es «la okupa de la Plaza del Rastro»

Vox eleva el tono contra María Guardiola, a la que define como «la okupa de la Plaza del Rastro», donde se encuentra en Mérida la ... sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Juan José García, de Vox, ha empleado esas palabras para referirse a la presidenta extremeña en su defensa de una propuesta de impulso para poner en marcha «de forma inmediata» el regadío de Tierra de Barros con los fondos disponibles. Con ello pretende fijar la posición de cada grupo respecto al proyecto. Para García, es urgente iniciar las obras del regadío de Tierra de Barros, ya que de lo contrario no se podrá ejecutar. Además, ha asegurado que se trata del proyecto nuclear de la legislatura, ya que si no se pone en marcha no habrá presupuestos autonómicos ni por tanto estabilidad en el Gobierno regional.

Por ese motivo, ha mostrado su sorpresa después de que la presidenta de la Junta, «tres meses tarde», haya anunciado que en las cuentas del próximo año habrá 20 millones de euros de fondos propios para iniciar el proyecto, como pedía Vox. A su juicio, el PP no tenía intención de poner en marcha esta obra, por lo que «bienvenida sea la caída del caballo de la señora Guardiola, una más».

Para el diputado de Vox, esta partida no es un guiño a su partido para que apoye los Presupuestos de 2025, sino que el PP está tratando de conseguir el apoyo del PSOE, lo que a su juicio evidencia el entendimiento entre estos partidos.

En este sentido, Juan José García ha comparado «el sanchismo con el guardiolismo», ya que tanto Pedro Sánchez como María Guardiola gobiernan sin haber ganado las elecciones, tienen fragilidad, lideran ejecutivos personalistas y «respetan poco los ideales de sus partidos».

García ha afirmado que Guardiola tiene poca credibilidad, da vaivenes en su gobierno y depende del PSOE para sacar adelante iniciativas en la Asamblea. «Es la okupa de la Plaza del Rastro», un puesto que, como ha recordado, logró gracias a los cinco votos de Vox. «No debería ser presidenta sin la mayoría parlamentaria que la sustente».

Por parte del Grupo Popular, Bibiano Serrano se ha mostrado a favor de la propuesta de Vox y ha negado que la dotación anunciada para Tierra de Barros sea un guiño al PSOE. También ha anunciado que presentará una iniciativa para que el Gobierno participe en la financiación del proyecto.

En cuanto a las críticas de Juan José García, ha apuntado que «los que se han caído de un burro son ustedes, que firmaron un pacto y se han salido». Asimismo, ha recordado que el PP cuenta con 28 diputados, mientras que Vox sólo dispone de cinco, una diferencia que se ha agrandado en las pasadas elecciones europeas.