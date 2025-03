Vox afirma «no creerse» al PP y mantiene en vilo los Presupuestos

Los Presupuestos de 2025 afrontan su semana clave sin signos de acercamiento entre PP y Vox. La brecha abierta el pasado jueves tras el rechazo al decreto-ley ... de medidas fiscales de vivienda parece lejos de cerrarse, con una tensión creciente entre ambos partidos.

Este viernes se celebrará el debate de totalidad del proyecto de cuentas para el próximo año y Vox tiene en su mano permitir que el proyecto de ley continúe con su tramitación o devolverlo al Gobierno regional. Esto último, tras apenas un año y medio de legislatura, evidenciaría la debilidad del Ejecutivo autonómico de la popular María Guardiola, que desde julio dirige en solitario la Junta de Extremadura.

La ruptura del gobierno de coalición por parte de Vox acentuó las diferencias entre los dos partidos, pero tras el rechazo al decreto-ley de medidas fiscales el pasado jueves el cruce de declaraciones va al alza.

Este lunes no se produjo ningún acercamiento con los populares, sino que incluso el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, echó más leña al fuego. En una intervención en la Comisión de Economía sobre el proyecto CC Green señaló que «cada día nos cuesta más creer lo que dice el Gobierno del PP».

Fernández criticó las explicaciones que ofreció la directora general de Empresa, Celina Pérez, pero fue más allá del citado proyecto. «Yo nunca lo he hecho, pero nosotros en general hace tiempo que ya no creemos en las palabras e iremos basándonos en los hechos», apuntó.

Fernández señaló que «el gobierno más dialogante de Extremadura no dialoga, el gobierno que mejor gestiona no ejecuta, y lo único que genera son titulares vacíos, la mayoría de ellos».

Las palabras del portavoz de Vox contrastan con el tono conciliador del presidente del grupo, Ángel Pelayo Gordillo, quien el pasado viernes afirmó que «los Presupuestos pueden ser aprobados siempre que se tenga en cuenta una cosa fundamental: el PP tiene que comprender que no tiene la mayoría en esta Asamblea, no la tiene porque los extremeños no se la han dado».

En declaraciones recogidas por Europa Press, reconoció que ha habido conversaciones y acercamientos, pero que no se ha llegado a ningún acuerdo. Y que para ello Vox pondrá sobre la mesa sus propuestas en cuestiones como la reducción de lo que considera gasto superfluo. «Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo se puede llegar a un punto común, pero, desde luego, haremos valer nuestras políticas», añadió.

De un modo u otro, con un tono más o menos suave, el discurso de Vox está claro: no regalará los votos de sus cinco diputados, necesarios para que los 28 del PP lleguen a la mayoría absoluta del Parlamento regional y logren aprobar las cuentas de 2025.

El PP pide el apoyo

Sin embargo, los populares no parecen dispuestos no ya a ceder, sino a dar el primer paso para iniciar esas conversaciones.

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, subrayó que una vez presentados los Presupuestos los grupos deben demostrar si quieren que «Extremadura siga creciendo», el lema escogido por el Gobierno regional para ensalzar su labor, o si optan por una «política de bloqueo y oposición destructiva».

«Esperamos que los grupos antepongan siempre el interés general de los extremeños al tacticismo político», añadió. De esa forma, el PP considera que no es necesario hablar más, sino que es el momento de posicionarse.

Los populares destacan que, aunque no hay un acuerdo cerrado, los Presupuestos incorporan iniciativas de Vox en cuestiones como el fomento de la natalidad. «No hay motivos para oponerse, pero son ellos los que tienen que decidir», expuso Sánchez Juliá. «No entenderíamos que se opusieran a estas cuentas».