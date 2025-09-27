Vox se abre a aprobar los presupuestos con líneas rojas en inmigracion y ecotasa

Redacción Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Vox afronta una posible negociación con la Junta de los Presupuestos de la comunidad para 2026 con predisposición a llegar a acuerdos, aunque con «líneas rojas» en materias como inmigración, lo que considera gasto superfluo, y la ecotasa para la central de Almaraz.

«Nuestra predisposición es tener la mano tendida por el bien de Extremadura, pero no depende de nosotros, es obligación suya (del Gobierno autonómico) la de sacar los presupuestos adelante y la de negociarlos con el grupo de la oposición en un gobierno que no olvidemos está en clara minoría», señaló el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara.

Durante una comparecencia en Mérida, señaló que hasta el momento «nadie» del Ejecutivo regional se ha dirigido aún a su formación para una posible negociación de las cuentas, y no descartó que el Gobierno de María Guardiola intente consensuar las cuentas con el PSOE.

«A nosotros todavía nadie nos ha dicho nada y veremos a ver si la presidenta tiene a bien negociar y con quién, no sabemos si nos llaman a nosotros o ya estará negociando con el PSOE», espetó Sánchez-Ocaña. «Se puede esperar absolutamente todo».

También afirmó que, a su juicio, la Junta «no ha empezado bien» una «previa negociación» de los PGEx por cuestiones como los más de 6 millones de euros anunciados para cooperación internacional.

Como defendió Vox en la negociación del pasado año, las «líneas rojas» que plantea su grupo de cara a una posible negociación presupuestaria están en inmigración y «gasto superfluo».

«Tenemos líneas rojas en que cualquier dinero que salga del bolsillo de los extremeños se destine a lo que creemos que es importante, que es sanidad, que es educación, que es empleo y no se despilfarre como ya se está haciendo con ese anuncio de destinar más de 6 millones de euros a cooperación internacional», afirmó.

Ecotasa

En cuanto a la ecotasa que paga la central de Almaraz, Sánchez-Ocaña reiteró, como ya hizo el jueves en el pleno de la Asamblea el portavoz de su grupo, Óscar Fernández, que Vox pondrá sobre la mesa de una posible negociación con la Junta de los Presupuestos para 2026 «eliminar» o al menos «reducir» dicho gravamen para facilitar la continuidad de la planta. «Nosotros somos fines partidarios de la nuclear», subrayó.

«Lo dijo muy bien nuestro portavoz: si Almaraz se cierra, la ecotasa va a ser cero, con lo cual nosotros pedimos reducirla o eliminarla para que las empresas puedan continuar y sobre todo que pueda continuar Almaraz y su vida útil», expuso.

Así, remarcó que en esta cuestión «tiene que ser la Junta la que se mueva», porque las empresas de la central «han puesto sobre la mesa como una condición para su continuidad» una reducción de impuestos.