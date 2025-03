Los votos del PP permiten tramitar una propuesta de ley de Vox

Las relaciones entre PP y Vox en Extremadura vuelven a pasar por un mal momento después de que la formación de Santiago Abascal haya decidido ... suspender las negociaciones presupuestarias debido a la posición de los populares sobre la política migratoria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Pese a ello, los dos partidos siguen sumando sus votos en el Parlamento regional.

Los 28 diputados del PP, junto a los cinco de Vox, permiten alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, fijada en 33 escaños. El acuerdo de estos dos partidos permitió la investidura de la popular María Guardiola el pasado año y la formación de un gobierno de coalición que quedó roto el pasado verano.

Desde entonces han surgido desavenencias entre ambas partes, pero este jueves el Grupo Popular ha permitido que siga adelante la propuesta de Vox para la modificación de la Ley de coordinación de policías locales de Extremadura, con la que pretende facilitar la integración en los cuerpos de seguridad municipales de la región de los militares que dejan el ejército al cumplir 45 años.

El PSOE había presentado una enmienda de totalidad en contra de este texto, ya que entre otras cosas considera que excede de las competencias autonómicas, pero sólo ha recibido el apoyo de Unidas por Extremadura. El voto en contra de PP y Vox ha tumbado la iniciativa socialista y permite que la propuesta de ley siga su curso en la Asamblea y pasar al trámite de enmiendas parciales.

No ha sido la única ocasión en la que PP y Vox han votado juntos en el pleno de este jueves. Los dos grupos han coincidido en rechazar sendas mociones de Unidas por Extremadura, sobre la concesión de permisos mineros, y del PSOE, sobre educación inclusiva.

Cruces de palabras PP-Vox

Aún así, ha habido tiranteces entre los dos partidos que compartieron el Gobierno regional hasta el pasado mes de julio. Durante el debate de la propuesta de ley de Vox el diputado popular Hipólito Pacheco ha señalado que «nadie tiene más motivos que el Grupo Popular para votar en contra, porque esos cinco señores de ahí (en referencia a los cinco parlamentarios de Vox) deslealmente rompieron un gobierno de coalición, porque esos señores deslealmente cambiaron su voto en el decreto-ley de medidas fiscales de vivienda». A esto ha añadido que «traen una propuesta de ley sin negociarla con el PP» y que «esos señores, que les importa un rábano Extremadura, están amenazando con no permitir el presupuesto de 2025 por una cuestión que no es presupuestaria y no es competencia de la Junta». Pese a ello, ha asegurado que el PP analiza las iniciativas «sin rencor y sólo pensando en los intereses de Extremadura», por lo que ha rechazado la enmienda del PSOE.

El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha recordado que el PP está en minoría en la Asamblea y que «para llegar a una mayoría hay que tener ganas de llegar a un acuerdo, y hay que ceder y hablar, no hay que imponer». En esa línea, ha apuntado respecto a la negociación presupuestaria que «nuestra mano sigue tendida, siempre que se cumplan una serie de condiciones».

Junto a esto, Vox ha votado a favor de otra moción del PSOE de medidas para mejorar la atención a la discapacidad, a la que se ha opuesto en PP por estimar que los socialistas demandan cuestiones que no acometieron en sus años de gobierno.

En este caso la iniciativa del PSOE ha recibido una enmienda de modificación de Vox, que a su vez ha contado con una propuesta de reforma de los socialistas. Unos y otros han aceptado los cambios y finalmente se ha aprobado con el texto consensuado por estos dos partidos, que además ha recibido el apoyo de Unidas por Extremadura.

Vox también ha votado a favor de una propuesta de impulso del PSOE que insta a la Junta a llevar a cabo una serie de medidas en materia de prevención de riesgos laborales, que ha contado con el respaldo de Unidas por Extremadura y el rechazo del PP.

Juan José García, diputado de Vox, ha mostrado su apoyo a esta propuesta «por lealtad a nuestras ideas, por lealtad a nuestros votantes, porque nosotros no tenemos ninguna lealtad respecto al PP de Extremadura». Además, ha reiterado que su grupo votó contra el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda debido a que lo consideraba insuficiente y a que no había sido negociado por el Gobierno regional. Según ha dicho, el PP «tiene una prepotencia de tal tamaño que emite facturas que su representación parlamentaria no puede pagar».

También ha salido adelante por unanimidad una propuesta de pronunciamiento de Unidas por Extremadura, enmendada por el PP, en la que se solicita al Gobierno central que mantenga las bonificaciones al transporte público, que agilice los estudios para la recuperación de la Ruta de la Plata, que impulse el eje ferroviario Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa y que diseñe con la Junta de Extremadura y financie un servicio regional de trenes de cercanías.