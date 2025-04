Ha salido un domingo precioso y soleado en Vegas Altas. Da gusto estar al aire libre, pero muchos deberán encontrar un hueco durante el día ... para entrar en su colegio electoral y votar si quieren unirse al pueblo de al lado. En el estadio del Villanovense el equipo se jugaba hoy los tres puntos contra el Coria, aunque la jornada redonda en este 20 de febrero hubiera sido la que toca el próximo fin de semana con el Don Benito como contrincante. Pese ese sentimiento identitario que se refuerza cuando toca animar a tu equipo, Juan Manuel Ramos, hoy a las puertas del estadio, ya había votado y lo hizo a favor del 'sí'. Su mujer, Ramony Ramiro, que lo acompañaba al fútbol al igual que el resto de su familia, y que en su caso es de Don Benito, también votará esta tarde en la misma dirección. Según ha dicho él, una cosa es que los dos pueblos se fusionen y otra que lo hagan dos equipos de fútbol que siempre fueron adversarios. «Yo voto por la unión, pero pero la rivalidad hay que mantenerla y que cada uno vaya con su equipo, como ocurre en Madrid o Barcelona, no hace falta que haya un equipo nuevo de la ciudad que resulte de la unión», decía esta mañana antes de acceder al estadio. Su esposa cree que saldrá el 'sí'. «Trabajo frente al Ayuntamiento y todos los días veo salir al alcalde y hace poco se lo dije, '¡José Luis (Quintana) estás haciendo una campaña muy a la americana!' La verdad es que se está volcando mucho y por eso ha recibido apoyos hasta a nivel nacional, por eso vino el otro día Almeida (alcalde de Madrid)», decía ella.

Parece claro que las dos hinchadas prefieren seguir cada una con sus colores si se concreta la unión. Marc Pérez, de 32 años y que juega ya con los veteranos del equipo serón, cree que «seguir enfrentándonos al Don Benito es mucho más entretenido. No quiero que en el futuro haya un único equipo, yo al menos seré siempre del Villanovense. En Villanueva es donde noto que está la gente más a favor del 'sí'», manifestaba esta mediodía el joven, que tenía previsto ir a votar después del partido contra el Coria sin desvelar su decisión.

El estadio se encuentra junto al pabellón denominado José Manuel Calderón, exjugador de la NBA que ya se declaró partidario del 'sí' al inicio de la campaña y el Palacio de Congresos de Villanueva, infraestructura que compartiría con los vecinos de Don Benito, que a su vez aportarían la única plaza de toros en la zona, por citar dos ejemplos de sinergias entre ambas poblaciones. Al lado del pabellón hay unas pistas de pádel y una pareja se se dirigía a ellas con sus palas en la mano dispuesta a aprovechar una mañana inmejorable para hacer deporte. «¡Nosotros no votamos porque somos de Campanario, pero estamos deseando que salga el 'sí!», gritaban alejándose.

Mientras, en los colegios de votación ya se van formando colas. En Don Benito el de la Casa de Cultura hace esquina con las calles Villanueva y Groizart. Allí un policía local controla la entrada y corrige a menudo a los electores. «Señora, tiene usted que ir a votar en su colegio electoral, donde usted vota habitualmente. No se preocupe que le está pasando a mucha gente, no es la única», le explicaba el agente a una dombenitense poco antes de la una de la tarde.

Se puede votar hoy hasta las 20 horas. No obstante, Manuel Hurtado se adelantó y tras depositar su voto a favor de la fusión en la urna explicó por qué para él este momento ha sido un tanto especial. «Llevo mucho tiempo esperando esto, desde los años ochenta, ya que entonces pertenecí a UCD y ya fui activo para promover esta unión. Espero que salga el 'sí' porque sería algo histórico que cambiaría el futuro de las dos ciudades y también el de Extremadura, además de un ejemplo para toda España». Opina no obstante que las novedades que traería el municipio resultante él no las disfrutaría, aunque sí su hija, que trabaja en la carrera judicial, tiene su trabajo en Madrid en la Audiencia Nacional y cree si aumenta el número de juzgados quizás podría regresar a Extremadura junto a su familia.