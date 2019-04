No me gusta que me empujen. Ni que me digan cómo tengo que vestir o qué tengo que leer. Y mucho menos me gusta que me digan qué tengo que pensar; o a quién votar. Y como no me gusta que me lo digan a mí, procuro no decírselo a nadie.

Soy periodista, dedicada a contarle a los extremeños lo que pasa alrededor y a interpretar de manera sosegada las claves de esta realidad que cada vez corre más apresurada. Pero creo que mi trabajo acaba ahí. No incluye recomendar a nadie que vote a fulanito o menganito.

Tengo la convicción de que los lectores de HOY tienen la formación y la información suficiente para elegir la papeleta que más les gusta o que menos les disgusta, que de todo hay, y no seré yo quien intente orientar su voto. No lo he hecho en los casi treinta años que llevo escribiendo columnas políticas y no voy a cambiar ahora. Creo de verdad que cada español adulto tiene la capacidad de analizar su entorno y de decidir en función de sus intereses qué es lo mejor para él o para el conjunto del país. La elección de una papeleta es probablemente el resultado de mezclar nuestros egoísmos (con qué gobierno nos va a ir mejor), nuestra experiencia (a cuál le damos mejor nota), nuestra ideología (ahí entran nuestras creencias, nuestras inclinaciones políticas) nuestras expectativas (quién creemos que va a gobernar mejor el país) y hasta nuestras manías. Y de esa mezcla que hacemos de manera consciente o inconsciente sale nuestra preferencia por unos u otros.

Como tengo mis años y todavía no me flojea la memoria, aún recuerdo cuando en las primeras citas electorales había quien decía que tras cuarenta años de dictadura los españoles no estábamos preparados para votar. Luego resultó que sí, que los españoles votábamos con bastante sentido común, igual que en Francia, en Gran Bretaña, en Italia… No éramos una banda de retrasados a los que hubiera que llevar de la manita al colegio electoral y darles la papeleta ya preparada para que la metieran en la urna.

Pues el afán de algunos supuestos líderes sociales en recomendar y hasta reñir a los electores advirtiéndoles que si no votan lo que ellos les dicen después no se van a poder quejar me recuerda a aquel lejano paternalismo. Por descontado que respeto a quienes hacen público el sentido de su voto. Faltaría más. Y me parece mal que se les critique por ello. Pero me resulta un tanto arriesgado y hasta presuntuoso suponer que alguien va a votar a A o a B porque se lo recomiende vivamente Antonio Banderas, Belén Esteban o el periodista X. Como si la gente decidiese el voto con el mismo criterio que la compra de unas zapatillas de marca.

Hoy nos enfrentamos a las elecciones más polarizadas, con más actores en juego, y ello convierte esta cita electoral en una de las ocasiones más inciertas de la democracia. Las colas que se han formado en Correos para tramitar el voto demuestran que hay interés por la política. Que por más pestes que echemos a diario contra nuestros políticos, nos importa quién gobierne España y nos sentimos comprometidos con ello. Creemos que nuestro voto pesa, importa para la construcción de ese futuro, y ese es un buen síntoma. Confiamos, en definitiva, en la democracia, en que los ciudadanos, voto a voto, somos los que construimos la mayoría que gobernará durante los próximos cuatro años.

Sé que es un lugar común, que se ha dicho muchas veces y que se dirá muchas más, pero no resisto la tentación de repetirlo: lo que yo le pido a los políticos es que estén a la altura de la confianza que depositamos en ellos; que vean las caras de los jóvenes que estrenan ilusionados su derecho al voto, de los jubilados que saben cuánto nos ha costado y cuánto nos ha dado la democracia; de todos y cada uno de los españoles que les entregamos nuestro pedacito de soberanía para que la gestionen con responsabilidad. Por todo eso, votemos.