El PP votaría en contra del fin de la limitación de mandatos en Extremadura José Antonio Monago:: HOY Monago asegura que lo «que más importa a Guillermo Fernández Vara es perpetuarse en el poder» E.P. Lunes, 2 septiembre 2019, 13:24

El PP extremeño votará en contra de la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta si el PSOE lleva esta propuesta a la Asamblea, por considerar que «no han cambiado las condiciones» existentes en el momento en el que se aprobó la norma en cuestión.

El presidente del PP en la región, José Antonio Monago, defiende que la limitación de mandatos «es algo que fue aplaudido por la sociedad extremeña» cuando se aprobó. Además, considera que la limitación «es algo bueno para mantener la tensión que tiene que tener un presidente de una comunidad autónoma sabiendo que tiene una limitación de mandato a un periodo razonable de ocho años».

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Monago ha criticado así que -según ha dicho- «la primera ley que va a mandar» el PSOE a la Asamblea es la de la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta, lo que a su juicio evidencia que «lo que más le importa» al socialista Guillermo Fernández Vara es «perpertuarse en el poder».

«La primera ley que va a mandar (a la Asamblea) después de las vacaciones, lo que más le importa, la primera ley de este periodo de sesiones es poder perpetuarse en el poder, es quitar la limitación de mandatos que había de ocho años al presidente de la comunidad autónoma de Extremadura», ha dicho Monago.

«Lo que más le preocupa al señor Fernández Vara no es los jóvenes que se están yendo por miles de Extremadura, no es la pérdida de población que se está produciendo en la pirámide de población en nuestra comunidad, no es el deterioro de la sanidad en nuestra región, no es la falta de empleo de calidad, no es la falta de industria... No, no es eso, lo que le importa al socialismo extremeño y al señor Fernández Vara es quitar la limitación de mandatos», ha apuntado.