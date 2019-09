Cuando votar era una fiesta Los políticos de hoy parecen empeñados en lograr que acudir a las urnas sea un drama en lugar de un momento que celebrar, como sucedía en los primeros años de la democracia Exposición sobre los ayuntamientos democráticos en el patio de la Asamblea de Extremadura. / Brígido PABLO CALVO Cáceres Domingo, 22 septiembre 2019, 08:42

Mañana, 23 de septiembre, se cumplen los 100 primeros días de las corporaciones municipales elegidas el pasado 26 de mayo y que tomaron posesión, con todos sus sobresaltos, el 15 de junio. Recuerden que en las dos capitales de provincia no se conoció quién ocuparía el sillón de la alcaldía hasta el mismo momento de la votación en el salón de plenos, con desigual fortuna para los partidos: en Badajoz sonrió al PP y en Cáceres al PSOE.

Cien días para una administración tan lenta como suele ser la municipal, con el verano de por medio, tiene más de simbolismo que de período real para medir si la nueva legislatura presenta elementos distintos a la pasada. Es atrevido decir si la gestión de un nuevo partido en el consistorio cacereño ya se nota a pie de calle, o si el singular gobierno de Badajoz, con presencia de Vox, ha supuesto hasta ahora algo más que un simple cambio de nombre de los concejales.

En el primer caso, el equipo del socialista Luis Salaya parece esforzarse por dar una imagen de dinamismo y cercanía ciudadana que se agradece, pero será la elaboración de los presupuestos municipales y la gestión de ellos lo que servirá de piedra de toque para marcar distancias con los ochos años de gobierno del PP. Los cambios en Badajoz aún son más difíciles de visualizar, ocupados todavía en la intendencia y los equilibrios internos.

Sí ha transcurrido suficiente tiempo para medir el impacto en la sociedad de los llamados ayuntamientos democráticos, los que salieron elegidos de las elecciones municipales de 1979 y en las posteriores convocatorias electorales. Una exposición en el patio de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, repasa, a través de portadas y páginas publicadas por este diario, esas fechas históricas de jornadas en las que votar era verdaderamente una fiesta ciudadana, un acontecimiento que se ejercía con felicidad e incluso con emoción interior.

No digo que votar hoy no provoque sentimientos de responsabilidad e ilusión, pero no se puede decir, a fuerza de repetir el acto por la incapacidad de los partidos para gestionar lo que deciden los ciudadanos, que acudir de nuevo a las urnas sea una fiesta. Más bien, se corre el riesgo de convertirlo en una rutina fastidiosa de la que muchos reniegan.

Volveremos a votar el 10 de noviembre, y lo haremos por cuarta vez en cuatro años para elegir presidente del Gobierno. No creo que todos los que durante los últimos días han renegado de votar lo cumplan finalmente, y ese domingo la mayoría volverá o volveremos a acercarnos al colegio electoral aunque sea con el gesto torcido y sentimiento de resignación. Quienes realmente se sientan enfadados, tienen la mejor oportunidad con su voto de expresar su pesar, y en todo caso, el que la clase política no sea capaz de gestionar el resultado no debería menoscabar nuestro derecho a elegir. Sería la derrota definitiva, un mal síntoma para la democracia que de forma tan ilusionante se abrió paso con aquellas corporaciones municipales, y cuya emoción se puede observar en los rostros de los primeros alcaldes y concejales elegidos.

Durante los primeros años de la democracia fue cuando la política demostró mejor que nunca su condición y capacidad de elemento transformador. En los municipios, principalmente en los pueblos, había muchas cosas por hacer, y así lo reflejan las páginas de la exposición en las que los nuevos regidores anuncian su deseo de llevar agua corriente a los vecinos o asfaltar las calles para alejarlas del barro. Objetivos básicos pero muy necesarios. Los ayuntamientos representan, todavía hoy, la política más pura porque su fin inmediato es mejorar la vida de los ciudadanos. Y son, también hoy, la primera ventanilla a la que acudimos para resolver problemas.

Pero las líneas maestras se fijan en otros lares, en Bruselas o en Mérida, desde la Moncloa o en el Congreso de los Diputados, que en breve quedará de nuevo disuelto. Un fracaso propiciado por cálculos electorales y partidistas, egos y estrategias. Los políticos parecen empeñados hoy en lograr que votar sea una tragedia en lugar de una fiesta, un drama en lugar de un momento que celebrar, pero resistiremos a pesar de todo.