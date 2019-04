No sé a quién votar Lo cierto es que parece que los dos grandes bloques monocolores están tan consolidados que las alianzas ya se dan por hechas ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 4 abril 2019, 10:54

DESDE que cumplí los 18 años nunca he votado en blanco y nunca he dejado de votar. Ni siquiera me lo he planteado como una opción en ninguna de las elecciones que ya he tenido la suerte de vivir, y son muchas. De la misma forma que nunca me he abstenido en nada. Por un motivo fundamental que, dicho sea de paso, no puedo evitar: soy más de blanco o negro que de grises. Y entonces siempre he defendido la necesidad de mojarse, de hablar con claridad y eso, en unas elecciones, pasa por votar. Por lo que no hacerlo, o emitir un voto en blanco, para mí y esto me ha costado muchas discusiones, más que un castigo a los políticos suponía dejar mi pequeña cuota de responsabilidad sobre el futuro en manos de otros. Así que, nada de no pasar por la urna en la cita electoral que fuera.

Pero ahora me está pasando que no sé a quién votar e, irónicamente o contradictoriamente, no lo sé, se debe a que yo veo mucho blanco y mucho negro, pero poco gris en el panorama político.

No encuentro moderación en un debate de extremos, que cada vez se escora más, porque parece que se ha polarizado entre los que defienden con más o menos fuerza la unidad del país. Creo que nunca hasta ahora había escuchado el nombre de España por boca de tantos, aunque tantos, en otros tiempos no tan lejanos, buscaban mil formas de nombrar al país sin decir su nombre.

Me resulta extraño que ante un panorama en el que se habla de multipartidismo, con un montón de fuerzas políticas en liza, yo veo sin embargo dos grandes bloques monocolores que parecen alejarse cada vez más uno de otro y mucho vacío en el medio.

En la teoría, o sobre el papel, se aplaude el surgir de nuevas formaciones, porque supuestamente dan cabida a otras sensibilidades, porque pudieran conllevar nuevos aires y alejar las, casi nunca aconsejables, mayorías absolutas. Obligando a cesiones y encuentros, a la búsqueda de alianzas, casi siempre enriquecedoras.

Sin embargo, lo cierto es que parece que los dos grandes bloques monocolores están tan consolidados que las alianzas ya se dan por hechas. Y yo me encuentro con que no sé qué votar. Porque echo en falta los grises que surgen de la mezcla del blanco y el negro. Estoy en contra con la misma fuerza del secesionismo que del centralismo, del mercado salvaje que de la economía subvencionada. Creo en un modelo autonómico, pero rechazo los reinos de taifas. A favor de que el esfuerzo debe ser recompensado, pero sin dejar a nadie en la cuneta... Y no sé qué votar. Me da pena que el esperanzador multipartidismo esté borrando los grises.