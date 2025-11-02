Así han votado los extremeños en los últimos 40 años

María Díaz Badajoz Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:08 Comenta Compartir

Han transcurrido más de cuarenta años desde las primeras elecciones autonómicas celebradas en la región, en 1983. Desde entonces, los extremeños han ejercido su derecho al voto en estos comicios en 11 ocasiones y, próximamente, el 21 de diciembre, vuelven a estar convocados a las urnas. Será la primera vez en la historia de la comunidad que se celebren unas elecciones anticipadas, y que, por tanto, no coincidan con unos comicios municipales.

Durante estos años, solo los representantes de 10 candidaturas han conseguido representación en la Asamblea de Extremadura. No se han tenido en cuenta las coaliciones, como Podemos-IU-AV, que, aunque agrupan tres formaciones se contabilizan como una sola, o los regionalistas del PREX, que concurrieron en algún momento junto al PSOE. Los partidos con representación han sido: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (Alianza Popular hasta 1989), Extremadura Unida (EU), Partido Comunista Español (PCE), Centro Democrático y Social (CDS), Izquierda Unida (IU), Coalición Extremeña (CEX), Podemos, Ciudadanos (C's) y Vox.

Desde el inicio de la autonomía, el PSOE ha sido la fuerza más votada, salvo en 2011, cuando fue superado por la coalición Partido Popular–Extremadura Unida (PP–EU). Entre 1983 y 1991 consolidó una clara mayoría, mientras que el resto de los votos se distribuía entre las demás formaciones. A partir de las elecciones de 1995 el bipartidismo PSOE–PP comenzó a hacerse patente, y a su vez se fue estrechando el margen de diferencia entre las dos principales formaciones con mayor representación en la Asamblea, aunque el PSOE volvería a disfrutar de varias mayorías absolutas en estas últimas tres décadas.

En 2003, ambas formaciones se repartieron los 65 escaños que componen el Parlamento extremeño con la coalición Izquierda Unida–Socialistas Independientes de Extremadura (IU–SIEX), que logró tres diputados frente a los 26 del PP y los 36 del PSOE. En 2007 solo estas dos fuerzas obtuvieron representación, y en 2011 la coalición Izquierda Unida–Verdes–SIEX consiguió tres escaños, frente a los 30 del PSOE–Regionalistas y los 32 del PP–EU, su única victoria hasta el momento.

Aunque las tensiones por el poder entre PSOE y PP se han mantenido, desde las elecciones de 2015 nuevas fuerzas políticas han entrado en juego a la hora de configurar el hemiciclo. En dichos comicios, Podemos irrumpió con seis escaños con 51.216 votos y Ciudadanos logró uno, con 28.010 votos. En 2019, Ciudadanos aumentó su representación hasta siete diputados, mientras que Podemos se mantuvo con representación, aunque reducida a cuatro escaños.

En las últimas elecciones, el PSOE superó al PP en seis mil votos pero ambas formaciones obtuvieron el mismo número de diputados, 28. Podemos repitió con sus cuatro escaños y Vox consiguió por primera vez entrar en la Asamblea con cinco diputados, cuyo apoyo resultó clave para dar el gobierno a la candidata del PP, María Guardiola.

Como es lógico, al margen de las dos grandes formaciones, los demás partidos han entrado y salido del escenario político con el paso del tiempo. El Partido Comunista Español (PCE) obtuvo cuatro escaños en los primeros comicios y posteriormente formmó parte de la marca Izquierda Unida, que a su vez se ha mantenido en el Parlamento en 2019 y 2023 junto a Podemos. Extremadura Unida logró representación en solitario en las dos primeras elecciones, mientras que el CDS lo hizo en 1987 y 1991 y Coalición Extremeña obtuvo escaños en 1995

Solo el 68% de los extremeños votan a un candidato

Desde las elecciones de 2011 no se ha vuelto a superar la media histórica de participación del 73%. El récord se registró en 1995, con un 78% de afluencia a las urnas. En contraposición, el año con mayor abstención fue 2019, con un 31%. En la última convocatoria de mayo de 2023 la participación fue del 70,35%.

Si se atiende a los votos nulos, que suelen asociarse con una expresión de descontento, estos aumentaron en 2015 (1,3 %) y especialmente en 2023 (1,6 %), mientras que habitualmente no llegan al 1%. En cuanto al voto en blanco, aunque se contabiliza en el recuento, su influencia en el reparto de escaños es mínima, ya que únicamente incrementa el umbral electoral. Al igual que los nulos, rara vez supera el 1%, cifra que solo alcanzó en las elecciones de 2003, 2011 y 2023.