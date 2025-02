Vota Milana Bonita

Hace un mes, recibí una llamada que me sorprendió. «Buenos días, soy José Antonio de Miguel, presidente del PPSO», escuché al otro lado del teléfono. Me quedé unos instantes algo confuso, luego reaccioné y até cabos. Hacía unos días que había escrito sobre el PPSO, la Plataforma del Pueblo Soriano, y el señor De Miguel me llamaba para comentarme algo sobre el artículo: quería dejar claro que el PPSO no tenía nada en contra de los regionalistas extremeños ni de los extremeños en general. También quería saber de dónde había sacado que en las elecciones europeas, a las que este partido sorianista no se había presentado, el PPSO había dicho que un soriano no debía votar a los regionalistas extremeños, además de a Podemos, ERC, Puigdemont, PNV, Bildu, BNG y cuanto oliera a nacionalismo.

Le envié el texto del que había recogido la información, pero José Antonio de Miguel me pidió que aclarara que ni él ni el PPSO tenían nada contra los extremeños ni contra ningún partido de la región. Aclarada la cuestión, quisiera fijarme en cómo dos provincias que compiten con Cáceres, sobre todo, en ser el paradigma del abandono en España, han visto cómo se articulaban en su territorio sendos partidos provinciales que están trastocando el mapa político.

El PPSO representa al movimiento sorianista. Es un partido nacido en Almazán en 2011 a raíz de una disputa interna en el Partido Popular local y provincial: desde la capital se cambió al candidato municipal y se lió. El PPSO se unió con Ciudadanos, aunque luego rompieron. El movimiento sorianista ha vuelto loca la política provincial. Una encuesta de Sigma 2 daba como resultado que el 68,8% de los de Soria no se consideran castellano-leoneses, sino solo sorianos y el PP, tras la escisión del PPSO, ha perdido una provincia donde siempre había dominado.

En Soria, la ciudad, los pueblos y las carreteras están llenas de carteles donde se grita: «Soria ya» y «Autovías ya». En Teruel, el grito de las pancartas es «Teruel existe». En esta provincia aragonesa, nació hace 20 años una plataforma que se ha convertido en agrupación de electores y se presenta a los comicios del 10N con ese nombre: Teruel Existe.

Ese grito ha sido usado para vender muebles suecos y ahora aparecerá en las papeletas del Congreso con Tomás Guitarte como número uno de la candidatura. Si se repitieran los resultados de hace unos meses, a Teruel Existe le bastarían 15.378 votos en la provincia turolense para que su cabeza de lista entrase en el Congreso. Guitarte es arquitecto y nació en un pueblo 'vacío': Cutanda, 70 habitantes. También se presentan al Senado y aseguran que no tienen ideología de derechas ni de izquierdas, su único objetivo es hacer visibles los problemas de Teruel y si necesita su voto, que no sería nada descabellado, solo exigirán al candidato a Presidente del Gobierno que se cumpla lo que se le ha prometido a Teruel.

El PPSO, al ser una escisión del PP, no tiene problemas para confeccionar sus listas electorales, pero Teruel Existe es más 'apolítico' y nadie quería presentarse. El 'partido' ni tan siquiera tiene local y quienes llevan peleando 20 años recuerdan las reuniones con tres presidentes del Gobierno y múltiples visitas al Parlamento Europeo para concluir que, tras tanta visita, siguen igual que hace 20 años.

El ambiente en la provincia es de gran expectación pues la gente cree que por fin se puede conseguir aquello por lo que claman desde hace 20 años: un tren electrificado, una autovía de Cuenca a Teruel, Alcañiz y Tarragona, cubrir vacantes en sanidad e impulsar la universidad. En las últimas generales, los tres diputados de Teruel se los llevaron PP, PSOE y Ciudadanos. Si Teruel Existe mete cabeza y se lleva uno el 10N, las plataformas vecinales de Zamora y Palencia se sumarán al movimiento. Atención a Teruel y a Soria. De lo que allí pase puede depender que algún día haya por aquí una papeleta con el nombre de Milana Bonita.