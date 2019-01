Volver a La Serrana

Van a reabrir la hospedería La Serrana de Piornal convertida en hotel de tres o cuatro estrellas. La antigua Casa de la Madre o palacio de Godoy de Cáceres se convertirá en un hotel de lujo llevado por una empresa de capital peruano y en el hotel Ceres Golf se ven movimientos extraños que tienen escamados a los vecinos: cada día, a las ocho de la mañana, aparecen por allí un Audi y otros dos coches. Están hasta la tarde y se van. ¿Eso quiere decir que van a reabrir el hotel o no quiere decir nada? Además de estos proyectos y misterios, la misma empresa peruana que abrirá el hotel de lujo en la cacereña plaza de Santiago se interesa por el hospital Provincial, que pronto quedará vacío y sin uso.

De estos movimientos en la hostelería cacereña, el que más me interesa es el relativo a la hospedería La Serrana de Piornal porque hay algo que no acabo de entender: ¿cómo es posible que no haya un buen hotel ni tan siquiera un mediano hotel ni una oferta de alojamiento interesante en Piornal, el pueblo más alto y más fresquito de Extremadura en verano, el único lugar de la región donde en las tardes con máximas de 42 grados en Cáceres y Badajoz, se puede tomar un café en una terraza al aire libre?

Piornal está situado a 1.175 metros de altitud. Solo La Garganta, segundo pueblo más elevado de la región, puede competir en temperatura veraniega agradable con Piornal, aunque el pueblo del Valle del Jerte marca uno o dos grados menos de temperatura que el del Valle del Ambroz. La última vez que estuve en Piornal, el termómetro subía a 38 grados en Cáceres, en Plasencia y en Cabezuela del Valle, pero no llegaba a 30 en el pueblo serrano. Sin embargo, no se veían veraneantes por las calles.

El paraíso veraniego de Piornal solo es comparable al de Candelario, pero este pueblo salmantino está lleno en verano y a Piornal le faltan turistas o quizás lo que le falte sea un alojamiento de calidad como La Serrana. En Piornal, abrió la primera casa rural de Extremadura. Se llamaba La Casa Verde, pero cerró y, la última vez que estuve por allí, solo había otra casa rural y 12 apartamentos. En total, eran 40 plazas de hospedaje. Poquísimas para un pueblo con tanto encanto.

En su tiempo, La Serrana era uno de los hoteles más importantes del Valle del Jerte. Tenía 12 empleados todo el año y 16 en temporada alta, tres estrellas, 30 habitaciones, un jardín muy bonito, un robledal alrededor, que en otoño daba hasta 30 kilos de boletus, y dos cerezos enormes y singulares. Pero La Serrana cerró, el jardín fue abandonado, los cerezos se secaron y solo el robledal mantiene su gracia.

La reforma que se proyecta es muy atractiva y completará el esfuerzo que se hace en el pueblo para fomentar el turismo. Piornal cuenta con cinco rutas circulares de senderismo, dos puntos de observación ornitológica, el museo del Jarramplas y varias gargantas: la de La Bonal, la Cascada del Caozo, segundo punto más visitado del Valle del Jerte tras Los Pilones de la Garganta de los Infiernos, la piscina natural Charco del Calderón con su cascada y otra cascada, la de la Desesperá.

Además, está la magnífica piscina municipal, con mucho césped, sombra a raudales, dos grandes vasos, un abono de temporada muy barato y una asombrosa cifra de abonados: 1.000 en un pueblo de 1.500 habitantes.

Desde hace un par de años, Piornal tiene un camping con 40 plazas de bungalows, es el primero de España con piscina ecológica depurada por nenúfares y también el primero orientado al turismo de motor por su circuito de trial. Ahora solo falta que vuelva a funcionar La Serrana.