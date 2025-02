El volcán de Don Benito

La otra tarde, me paró una señora por la calle y me confesó que era profesora de la Universidad de Extremadura y miembro de la Comisión de Expertos que había buscado un nombre para Villanueva y Don Benito. Hablamos de identidad, de que los ultras ... de Don Benito se quejaban de que la unión les robaba la identidad y la amable señora me aclaró que no le gustaba nada ese concepto.

Sin embargo, ¡oh paradoja!, la clave de la unión es precisamente la identidad, o sea, crear símbolos que provoquen emociones. Por un lado, están los 'catovis' de Don Benito de toda la vida agitando símbolos e ideas simples y fáciles para mover pasiones contra la unidad. Por otro lado, están los partidarios de la unión en Villanueva y en Don Benito buscando desesperadamente otro símbolo, en este caso un nombre, que funcione como argamasa emocional de los unionistas. Cuando, en el siglo XIX, se inventan las naciones, inmediatamente aparecen los agitadores de emociones, que promueven una exaltación intelectual y sentimental capaz de convertir una sardana, un plato de pulpo o una txalaparta en identidades seculares. Porque unen más una barretina, una boina, un himno o un traje que cien explicaciones racionales. Durante el pasado fin de semana, se ha celebrado en Cáceres Jato, un nombre muy bien traído para simbolizar un empeño organizado por la Diputación de Cáceres y titulado, racionalmente: 'Encuentro de oportunidades en el Medio Rural de la Provincia de Cáceres'. El evento o feria ha sido un éxito: media provincia y media capital han pasado por allí. En realidad, nadie sabía muy bien de qué iba aquello, pero ha calado el nombre, Jato, y ya se está preparando la segunda edición. En Jato, ha triunfado un símbolo moderno y emocional: la gorra de montehermoseña tuneada con colores llamativos: verde estridente, rosa fucsia, azul eléctrico. Esa gorra modernizada tiene un futuro extraordinario como símbolo. Nació cuando se popularizaban la barretina catalana y la txapela vasca, a finales del siglo XIX, pero es más bonita, más moderna y más divertida. Símbolos y emociones para crear identidad, un concepto peligroso que lo mismo sirve para atacar la unión de Villanueva y Don Benito que para fomentarla y hacerla popular. Identidad en la base del nacionalismo disgregador catalán y del localismo aglutinador extremeño. El profesor César Rina ha estudiado los nacionalismos de manera rigurosa y científica. Ha escrito y publicado varios libros sobre el iberismo y la imagen de Iberia y sobre los imaginarios y la construcción de la memoria franquista. Me comenta que el proceso de unión Villanueva-Don Benito es maravilloso para quienes investigan la construcción de los nacionalismos. «Para nosotros, es lo mismo que un volcán en erupción para un geólogo». Cree Rina que tirar de juristas y 'expertos' para crear una identidad es un disparate. Recuerda que todos los proyectos de identidad nacional, regional o local se han construido apoyándose en poetas, constructores de mitos, banderas, himnos y símbolos. Es muy interesante su apreciación de que, en el caso de nuestras dos ciudades, han pensado que con la razón bastaba para cerrar la unión sin caer en la cuenta de que sin la emoción no se moviliza a nadie. Y recuerda el caso de los iberistas españoles y portugueses del siglo XIX, que tenían muchas razones para la unión, pero poca capacidad para crear mitos que emocionaran y convencieran. Ya ven: tenemos en Villanueva y Don Benito un volcán identitario en erupción, los investigadores se frotan las manos y nosotros sin enterarnos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión