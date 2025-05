Volar a ninguna parte

En la prensa gallega se anunciaba días atrás que esta temporada de invierno, entre noviembre y marzo, se van a poner a la venta 2. ... 217.150 plazas de avión en los tres aeropuertos de la comunidad. En la prensa extremeña se podía leer, también días atrás, que esta Navidad se ponen a la venta 8.000 billetes de avión.

Al comparar la diferencia abismal en billetes de avión entre una y otra región, uno no entiende nada. De acuerdo, Galicia tiene dos millones y medio de habitantes y nosotros, un millón, pero no es un dato que justifique tanta diferencia (calculo que este invierno no llegaremos a los 50.000 billetes). Se puede argumentar que aquí tenemos Madrid, Sevilla y Lisboa más o menos cerca, pero allí tienen el aeropuerto de Oporto, uno de los que más crece en Europa y centro de vuelos de Ryanair de primer nivel.

Para más inri, Galicia estrena AVE estas Navidades y eso va a significar un aumento de plazas de tren. En concreto, a partir del 20 de diciembre, se alcanzarán las 2.942 diarias por sentido entre Galicia y Madrid.

No puede ser que con un millón y medio de habitantes más, haya tanta diferencia en las cifras de billetes. Es verdad que nuestra población está muy dispersa y no contamos con grandes ciudades de más de 200.000 habitantes, pero lo cierto es que el eje del Guadiana, y su prolongación hasta Cáceres y Zafra, agrupa a 600.000 habitantes situados a una hora como mucho del aeropuerto de Badajoz. Y sin embargo, ya ven, 8.000 billetes en Navidad y solo a Barcelona, Madrid y Mallorca.

En el mercado aéreo mundial, hay en estos momentos más oferta que demanda. Las aerolíneas han optado por adelantarse a las apetencias de los viajeros y en lugar de esperar a que sean ellos quienes soliciten destinos, se los ofrecen. Es decir, intentan atraer viajeros abriendo rutas nuevas o recuperando las que ya operaban antes de la pandemia.

El caso de Galicia

Sigamos con el ejemplo de Galicia: allí, este invierno, solo en Santiago de Compostela, se suman a los vuelos ya establecidos, otros a Londres, Milán, Bolonia, París, Zúrich, Basilea, Ámsterdam, Fráncfort, Viena y Florencia. En Vigo, se negocian nuevos destinos de Ryanair a Dublín, Milán, Edimburgo, Bolonia y Londres y en A Coruña, se suman nuevos vuelos a París y Gran Canaria. Y todo esto se ofrece para tirar de la demanda, no porque exista ya esa demanda. Es decir, las compañías arriesgan y ofertan.

La gran pregunta es: ¿por qué en Extremadura sucede al revés y ofertan vuelos cuando están seguros de que los van a llenar, sin arriesgar? Solo en tiempos de José Luis Quintana como consejero hubo vuelos europeos. Recuerdo el éxito que tuvo aquel verano la ruta Badajoz Talavera-París Orly. Pero nunca más se supo y por aquí seguimos, aislados, como decía Manuela Martín hace dos domingos en este periódico, con 12 vuelos semanales a Madrid en lugar de los 28 que había antes de la pandemia. Hay días sin ningún vuelo a la capital y otros en los que puedes ir, pero no volver.

¿Cómo es posible que este invierno haya más de dos millones de billetes en Galicia y en Extremadura no lleguemos ni a los 50.000? ¿Somos torpes, somos sedentarios, somos temerosos, somos distintos, somos pobres, somos raros? No, nada de eso. Somos como todos los demás: globales, viajeros, ávidos de conocer mundo, de relacionarnos, de hacer negocios, de estudiar en otros países.

Bastaría con que hicieran lo mismo que en otras regiones: ofrecernos vuelos para animar la demanda en lugar de esperar a que aparezca la demanda para ofrecernos vuelos. ¡Qué duro es a veces vivir aquí y cómo entendemos a los jóvenes que se van!