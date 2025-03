«Vivo con mis padres; ahora sería arriesgado alquilar o hipotecarme»

Alejandro Arias ha estudiado un grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web y trabaja desde hace casi dos años en una agencia de publicidad, diseño ... y comunicación en Plasencia. Hace siete horas diarias de lunes y viernes y cobra 1.039,18 euros brutos en doce pagas. A su cuenta llegan todos los meses 972 euros que, según dice, no son suficientes para emanciparse.

«Sigo viviendo con mis padres porque con mi sueldo sería muy arriesgado independizarme. Lo de hipotecarme es casi imposible porque hay que tener primero un dinero ahorrado», comenta Alejandro.

Dice que todavía no tiene el colchón económico ni para comprar ni para alquilar, aunque en los últimos meses ha empezado a guardar algo de dinero. «Estaría bien que a los 25 pudiera independizarme, pero estimo que para eso necesito un colchón de unos 6.000 euros», añade. «Ahora me queda bastante para llegar a ese dinero», cuenta Alejandro.

Alejandro no paga vivienda ni comida ni suministros, que son las tres elementos que más han subido los precios en los últimos meses. «Unos 300 euros los destino a cuentas en plataformas como Netflix, Spotify y HBO, al teléfono, ocio, cine y videojuegos. Con ese sueldo en Plasencia y en mi situación vivo bien. Cubro todas mis necesidades básicas e incluso algún capricho. De vez en cuando puedo viajar. Intento ahorrar unos 250 euros al mes».

Si tuviera que pagar calefacción, luz, agua, comida, alquiler y no compartiera piso, dice que «sería complicado».

Sobre todo observa la subida de precios por conservaciones con sus padres y el cambio que ha experimentado su generación respecto a la de sus progenitores. «Ellos a mi edad ya estaban independizados. Ahora mis padres me mantienen, pero no creo que pase nada. Tengo amigos con carreras universitarias que son más mayores y también siguen en casa de sus padres. Algunos incluso trabajan para la empresa familiar porque no han logrado encontrar en Extremadura un empleo relacionado con lo que estudiaron».

Subida del salario mínimo

90.000 extremeños se beneficiarán del incremento del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) introducido a nivel nacional. De este modo, pasarán a cobrar 1.080 euros brutos en 14 pagas. La subida tendrá efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Desde el año 2018, el SMI ha aumentado un 36%. Ha pasado de los 735 euros al mes a los actuales 1.080. Según ha recordado el Gobierno central, España es el segundo país de la OCDE que más ha subido el SMI en los últimos cinco años.