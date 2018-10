Cuando hay que vivir con el salario mínimo

Para llegar a fin de mes tenemos que hacer malabares. En mi casa no entran más de 1.000 euros y solo el piso de alquiler nos cuesta 350. A eso suma luz, agua, comida y ropa». Esa es la realidad que vive cada día Jonathan Pulido, un cacereño de 36 años que trabajaba como electricista antes de que la crisis económica acabara con la empresa que le daba de comer. Hace cinco meses nació su hija y desde entonces los gastos se han multiplicado. «Pañales, leche, potitos. Es casi imposible afrontar todas las facturas y pagos», comenta. Lo hace con una sonrisa porque, pese a cobrar el salario mínimo interprofesional (SMI), 735,90 euros al mes, se considera un afortunado. Su mujer limpia tres horas al día un almacén de alimentación. «Hemos pasado por peores momentos e incluso hemos tenido que recurrir a organizaciones sociales que nos daban alimentos», se sincera desde la puerta de la sede cacereña de Aldea Utopía, la asociación de ayuda a personas en riesgo de exclusión social en la que trabaja actualmente. «Empecé en ella como voluntario. Veía mi situación y no quería que los demás estuvieran igual que yo», añade.

Su contrato ha sido posible gracias a una subvención del Plan de Empleo Social, algo muy común en este tipo de agrupaciones. No tienen más remedio que pagar el salario mínimo a sus trabajadores porque los fondos propios suelen escasear y lo que reciben del Estado no es suficiente.

Su compañera de trabajo, Tatiana González, también cobra 735 euros por ocho horas. Con 25 años, es graduada en Administración y Gestión Pública y Derecho. Para costearse todos sus gastos, además de su empleo en la asociación, trabaja algunos fines de semana como camarera. «Vivo con compañeras de piso. Si me quisiera ir a uno yo sola no podría pagarlo. De hecho, algunas veces me tienen que ayudar mis padres», reconoce con la ilusión puesta en que eso cambie algún día.

Ella misma se define como «una privilegiada» si se compara con muchos de los usuarios a los que cada día atiende la asociación en la que trabaja. Ninguno de los que pasan por su sede, ubicada en el barrio de Aldea Moret, tiene un empleo de jornada laboral completa. Los pocos que trababan lo hacen muy pocas horas y por salarios que tienen como referencia el mínimo interprofesional establecido por el Gobierno actualmente.

Por situaciones similares están pasando miles de extremeños. En concreto, 204.499 personas de la región cobran un salario igual o inferior al salario mínimo, lo que supone un 47,3% de los asalariados, según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016, los últimos publicados.

La existencia de sueldos que no llegan al mínimo es una evidencia en la región. De hecho, a los datos de la Agencia Tributaria se suman los de la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, que hacen referencia a 2016. Extremadura presentó ese año el salario medio más bajo del país. En ese ejercicio fue de 19.475 euros brutos al año, 3.681 euros inferior a la media nacional y a más de ocho mil euros de distancia del País Vasco, que es el líder de esta clasificación.

Lejos de ese sueldo está Gonzalo Salas, que trabaja como limpiador en varias comunidades de vecinos de la capital cacereña. «Ahora estoy siete horas diarias pero mi sueldo no llega al salario mínimo», confiesa. A sus 54 años y tras haber pasado por situaciones muy complicadas, se muestra agradecido con la empresa que le ha brindado esta oportunidad. «Antes trabajaba en la construcción pero desde 2011 estaba en paro. Hace cuatro meses que tengo un empleo con el que estoy muy contento», afirma antes de aludir a que junto a lo que gana su mujer van tirando. «Ojalá llegáramos a los 1.000 euros, pero eso ahora es impensable», lamenta.

Las mujeres son las que más padecen esta situación. En 2016, un total de 103.993 no alcanzaron los 655,20 euros de ingresos. «Hay ocasiones en que consigo 700, a veces 400 y otras tengo que vivir con 200», relata una pacense de 33 años que prefiere no revelar su nombre.

Para ella, el día empieza a las seis de la mañana. Primero levanta a sus dos hijos y, cuando salen por la puerta con sus mochilas en dirección al colegio, empieza su jornada laboral. Trabaja unas horas en una cafetería, limpia casas y cuida a niños de vez en cuando. «Hace tres años que saco adelante a mis pequeños yo sola y es complicado. Para llegar a fin de mes tiro de imaginación. Si no estoy trabajando y cuidando de ellos, hago deporte. Intento no tener nada de tiempo libre para no pensar. Si no la ansiedad se apodera de mí», explica.

Asegura que la única ayuda que le plantean las administraciones públicas es recoger comida en los bancos de alimentos o cuidar a personas mayores. «No quiero vivir así toda la vida e intento buscar alternativas», afirma esta joven que no ha acudido nunca a una entidad social para recoger alimentos. «Para comer saco, pero no me parece honesto cuando hay gente que no tiene nada que llevarse a la boca».

En términos globales, cinco de cada diez asalariados extremeños están en una situación similar, lo que supone el 27 por ciento más que los que hace una década, cuando la cifra se situaba en 160.497.

Los datos de los años siguientes ponen de manifiesto el aumento de extremeños con ingresos por debajo o iguales al SMI. En 2008, cuando estalló la crisis económica, se registraron un total de 167.428.

900 euros en 2019

Por aquel entonces el salario mínimo establecido por ley era de 600 euros. Hasta hoy ha subido 135,90 euros y está previsto que siga incrementándose en los próximos años, según el pacto al que han llegado el Gobierno y Unidos Podemos en el marco de la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Han establecido que en 2019 se sitúe en 900 euros mensuales. Son 164 más que en 2018 y su impacto presupuestario será de 340 millones.

Este incremento en el SMI supone una mejora respecto al acuerdo que se firmó en diciembre de 2017 entre los agentes sociales y el anterior Gobierno del PP. Entonces, habían pactado elevar el SMI un 5% en 2019, hasta los 773 euros mensuales, y situarlo en los 850 euros en 2020.

Los principales sindicatos en Extremadura valoran positivamente la medida. Además, han hecho un análisis de los sectores a los que afectará la previsible subida. Alberto Franco, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras (CC OO) en la región extremeña, habla de las empleadas de hogar. «Muchas de ellas son internas y la inspección de Trabajo tiene grandes dificultades para detectar posibles irregularidades. Lo que está claro es que muy pocas cobran más del SMI», detalla Alberto. Asegura que algunas de ellas están viviendo esa situación, pero el miedo a perder el trabajo o a no volver a encontrar otro hace que no lo denuncien públicamente.

Así lo pone de manifiesto una joven boliviana que lleva viviendo en Plasencia desde 2006. «Desde que llegué a Extremadura he trabajado como empleada de hogar interna, con tres horas de salida al día y un salario que ronda los 750 euros. Las ofertas que hay no superan los 800 al mes», comenta esperanzada ante la futura subida del SMI.

También les afectará la nueva medida a los porteros de fincas y los empleados de lavanderías. Esos colectivos no tienen convenios sectoriales y se rigen únicamente por el Estatuto de los Trabajadores.

María Dolores Carrillo, María José Vega y Maribel Hermosel lo saben muy bien porque trabajan en una tintorería de Badajoz en la que cobran cada mes el SMI. «Si sube sería estupendo, pero entendemos que en negocios pequeños el margen de beneficios es menor y muchos quizás no puedan afrontarlo», coinciden, aunque reconocen que pueden cubrir los gastos mensuales porque sus maridos también trabajan.

Asimismo, CC.OO alude a empresas del sector de la dependencia, como residencias. En muchas de ellas, se están aplicando convenios específicos y hay categorías que están por debajo de los 900 euros. «Creemos que es una necesidad que este tipo de situaciones dejen de pasar y la subida del salario mínimo es un buen punto de partida para ello. Además, beneficia especialmente a nuestra región, porque es una de las que tiene los sueldos más bajos del país», asevera Alberto.

Desde UGT en Extremadura explican que entre los sectores a los que representan uno de los que peores condiciones padece es el campo. «En la industria, la construcción y la agricultura están por encima del salario mínimo interprofesional y de los 900 euros que se han anunciado para el próximo año», apunta Miguel Talavera, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en la región.

Pese a eso, destaca que es una buena medida que les sirve para mejorar las condiciones del nuevo convenio del campo. Detalla que el actual se negoció en plena crisis económica y caducará el 31 de diciembre de este año.

De él dependen unos 60.000 extremeños y su familias. «Los empresarios quieren hacernos ver que no hay trabajadores suficientes para el campo. Es una forma de contratar a empleados más vulnerables que acepten peores condiciones», explica Talavera.

Por esa razón están preparando plataformas de negociación. «Las organizaciones agrarias y los sindicatos entendemos que es necesario una subida salarial. Un peón no llega a los 1.000 euros de sueldo con pagas extras incluidas. Tenemos que hacer atractivo el campo porque los jóvenes ya ni se acercan. Nuestro objetivo se mueve en torno a los 1.200 euros», afirman desde UGT, sindicato que valora la medida pactada por el Gobierno y Podemos como un buen punto de inicio. «El salario mínimo deber ser decente, los que hemos tenido hasta ahora dan para malvivir», asevera Talavera, que hace referencia a las prácticas que han realizado algunas empresas durante la crisis económica. «Han tenido que elegir entre el descuelgue de convenios o despidos y en algunos sectores se han hecho barbaridades. Nosotros, por ejemplo, hemos denunciado situaciones de este tipo en el sector de la fruta. Se han dado casos en los que para llegar al salario mínimo los empleados tenían que hacer más horas o recoger más piezas».

El sindicato destaca que el acuerdo beneficia especialmente a quienes desempeñan puestos «peor pagados, que son los más precarios, y los que más han sufrido la devaluación salarial desde 2009».

Por ello, sostiene que «ayudará a reducir las bolsas de pobreza que la crisis y las erróneas políticas aplicadas han generado en la clase trabajadora, y a reducir las desigualdades entre quienes menos ganan y quienes perciben los sueldos más elevados en las empresas».

No opina lo mismo el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado. Él ha criticado la subida del SMI al no estar «debidamente justificada porque no se ha contado ni con el apoyo ni con la opinión de los agentes sociales y económicos dentro de la negociación colectiva».

Dice que «la medida no tiene en cuenta el número de trabajadores afectados y que tendrá consecuencias negativas en la contratación pública pactada con las empresas, en los convenios colectivos en vigor y en la competitividad empresarial, así como en la generación de empleo».

«Con un bebé y este sueldo es muy difícil llegar a fin de mes»

Jonathan Pulido trabajó durante ocho años en una empresa de construcción como electricista. La crisis económica acabó con ella y hoy trabaja en la asociación Aldea Utopía. «Organizo el almacén de alimentos que repartimos a los usuarios. Cobro el salario mínimo, pero hay gente que lo está pasando mucho peor», comenta. Tiene 36 años, hace cinco meses nació su hija y reconoce que para llegar a fin de mes, él y su mujer tienen que hacer malabares. «En mi casa no entran más de 1.000 euros al mes y solo el alquiler cuesta 350. A eso suma luz, agua, ropa, pañales, etc. No me salen las cuentas».

Jonathan Pulido.

«Comparto piso y si quisiera vivir sola, no podría»

Tatiana González tiene 25 años y trabaja en la asociación Aldea Utopía asesorando a usuarios en riesgo de exclusión. Su empleo es a jornada completa y cobra 735 euros gracias a una subvención del Plan de Empleo Social. «Si sube el salario mínimo es muy complicado que la asociación tenga fondos propios para asumirlo», lamenta esta graduada en Administración y Gestión Pública y Derecho. «Algunos fines de semana trabajo también en bares porque es muy complicado llegar a fin de mes. Comparto piso y si me quiero ir a vivir sola no tendría suficientes ingresos», concluye.

Tatiana González.

«Con lo que gana mi mujer y yo no llegamos a 1.000 euros»

«Ojalá llegáramos a los 1.000 euros entre mi mujer y yo», afirma Gonzalo Salas, cacereño que actualmente trabaja para una empresa de limpieza. Antes se dedicó al sector de la construcción pero en 2011 se quedó sin empleo. «Hace cuatro meses que empecé en este nuevo trabajo y estoy muy agradecido», afirma Salas, que en ocasiones ha tenido que recurrir a asociaciones que reparten alimentos. Actualmente está trabajando siete horas, aunque hay meses que hace menos. Su nómina no suele pasar de los 600 euros. Si el salario mínimo sube él será uno de los beneficiados.