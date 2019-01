Vivir a golpes de pito

Mi mujer se ha quedado afónica. Como, además de sin voz, está sin movilidad, escayolada y quieta, la situación se ha convertido en un problema: ¿cómo me avisa cuando me necesita y no estoy a su lado? Mi suegra, siempre al quite, propuso con razón: «Vas a tener que comprarle un pito». Y se hizo la luz: recordé que guardaba en el cajón de los recuerdos de mi mesilla de noche un silbato de cuando era árbitro de baloncesto. Lo busqué y allí estaba: un pito de acero plateado de altísima calidad, soplas y produce un sonido estridente y desquiciante, al fin y al cabo se tenía que escuchar en un pabellón deportivo lleno de público alborotando, siempre, e insultándome, a veces.

Ahora, mi casa parece una cancha de baloncesto donde arbitra mi mujer: escucho el pito, obedezco como un pívot bien educado y me presento ante ella dispuesto y operativo, preparado para coger cualquier rebote. Recuerdo que, con ese silbato, arbitré mi partido más importante, un Medina de Salamanca contra Creff de Madrid en primera división nacional femenina en el pabellón salmantino de la Alamedilla con victoria local holgada. El Medina sería el antecedente del Perfumerías Avenida, equipo súper campeón que jugó el sábado en Cáceres.

Guardo un recorte de la crónica de aquel partido, donde no salgo muy bien parado. El redactor de deportes de La Gaceta Regional me acusaba de ser demasiado casero y cuando hasta el periódico local te acusa de ser casero es que debiste de arbitrar de pena. A los pocos meses de aquel partido, conocí a mi mujer, el amor pudo con el arbitraje (los fines de semana me venía de Salamanca a verla a Badajoz) y lo dejé hasta ahora, cuando mi viejo silbato vuelve a sonar en casa, pero es ella quien arbitra.

Ayer sonó el pito y reaccioné con prontitud. Mi mujer me pidió por favor que le llevara la tableta para ver determinada comedia. Bromeé y repuse que, en realidad, lo que quería era la tablet para ver una sit com. Ella respondió que le importaba un pito todo eso de las sit com, los late show y los thriller, que para ella, un programa nocturno seguía siendo un programa nocturno y que no pensaba llamar thrillers a las pelis policiacas, stand-up comedy a los monólogos de Gila ni comedia negra, de enredo, sofisticada o, simplemente, comedy a lo que siempre habían sido películas de risa.

Viéndola allí, en su sillón y con el pito en la mano, árbitra escayolada e irónica, dispuesta a ver una comedia en una tableta, reparé en un detalle tonto: el mundo del arbitraje de baloncesto es uno de los que mejor resisten a la invasión de términos ingleses. Es más, el lenguaje se ha pulido y lo que antes se llamaba cámino, término un tanto rebuscado, ahora se llama pasos, al igual que la lucha, vocablo demasiado épico, hoy es salto entre dos.

En lo demás, zona, falta personal, dobles, canasta, falta intencionada, técnica, cambio, tiempo muerto, etcétera, se ha mantenido el castellano sin que el espejismo del inglés haya ofuscado a los árbitros, que en mi época tenían oficialmente en el acta de cada partido un nombre bastante afectado y cursi: amigos. Afortunadamente, eso tan relamido de amigo ha desaparecido.

Mantenerse inasequibles a la influencia papanatas del inglés me parece un rasgo de personalidad casi heroica, máxime en un mundo donde los entrenadores explican las tácticas en inglés a equipos que son un babel de lenguas. Porque eso sí, fuera del arbitraje, el básquet es puro inglés americano.

Ya en 1973, cuando hice el curso de entrenador en Zamora, existían el pressing y la zona press. Hoy, para jugar o entrenar a baloncesto, antes que las tácticas y las técnicas, has de aprender el idioma. En mi curso de entrenador, hace 45 años, estudié el bloqueo (pick) al defensor (roll) para recibir o dar un pase. Hoy se llama situación de pick and roll, o sea, como las sit com pero sin risas enlatadas. Bueno, me voy, que acaba de sonar el pito.