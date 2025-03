Cómo es vivir en la calle a 40 grados

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 25 de julio 2022, 07:14 Comenta Compartir

Juan Romerales se ha duchado y ahora descansa en el comedor, disfrutando del ventilador y la sombra del centro de emergencia que Cáritas tiene en la calle Bravo Murillo de Badajoz. Hasta la semana pasada su solución para esquivar la ola de calor era pasear por un centro comercial. «Vas a uno que tiene mucha gente, no llamas la atención y así estás fresco las peores horas», explica este sintecho.

Es una de las fórmulas para sobrevivir viviendo en la calle cuando las temperaturas superan los 40 grados. Las personas sin hogar también suelen conocer las mejores zonas de sombra y fuentes que funcionan bien y en las que se pueden refrescar. Afortunadamente, desde la semana pasada, tienen otro refugio. El centro de emergencia ha ampliado su horario para atender a los que lo necesiten.

Habitualmente este recurso abría de 17.00 a 9.00 horas. Sin embargo, desde la semana pasada y durante todo el verano los sintecho pueden acceder desde las 14.00 horas. Eso les permite ir directamente al refugio después de almorzar en los comedores sociales y así esquivar la calle en las horas con mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

«Cuando hace mucho calor me meto en un centro comercial. Allí hay mucha gente, te dejan estar y se está más fresco» Juan Romerales | Sintecho

Romerales lleva viviendo en la calle 10 años, dice que se sufre tanto en las olas de frío como en las de calor y lo que más agradece de la ampliación de horario es poder asearse, darse una ducha para aliviar las altas temperaturas. «Se está mejor aquí que ves la televisión o te aseas que sentado en una plaza», añade.

Las estancias comunes y los dormitorios del centro de emergencia de Cáritas cuentan con aire acondicionado y ventiladores. Además de refugiarlos, los trabajadores también les dan consejos para evitar el riesgo de un golpe de calor cuando salen fuera. «En Badajoz una ola de calor es tan mala como una ola de frío en invierno, y tan peligrosa, por eso hemos ampliado el horario», detalla Víctor Martínez Lozano, el director del centro de emergencias.

El refugio de la calle Bravo Murillo se puso en marcha por primera vez en 2017. Solo abrió unos días, con camastros provisionales, para sacar a los sintecho de la calle durante una ola de frío. El siguiente invierno fue dando servicio más días y más horas, pero Badajoz seguía sin tener un centro de este tipo, ya que el Centro Hermano está pensado para otro perfil, el de los que están en proceso de recuperación. Fue la pandemia la que puso de manifiesto la necesidad de este recurso que finalmente se puso en marcha para todo el año. Cuenta con 26 plazas y prácticamente a diario se llenan. No solo llegan personas de Badajoz, sino de localidades de toda la provincia.

Es el caso de Juan Daniel que tiene 53 años. Es uno de los usuarios del centro de emergencia. Ha agradecido mucho que adelante la apertura porque, de dos a cinco, lo pasaba mal. Resistía buscando sombra y haciendo tiempo, «pero se está mucho mejor aquí».

–¿Lleva mucho tiempo sin tener hogar?

–Bastante (se le humedecen los ojos).

–¿En la calle es peor el frío o una ola de calor?

–Mucho peor el calor. Con el frío te echas mantas por encima y se aguanta, pero el calor... Se aguanta muy mal. Es peligroso.

Este sintecho nunca había vivido en un refugio. «Siempre pensaba que había gente que lo necesitaba más», asegura. Ha pasado el invierno en la avenida de Elvas, viviendo en el soportal del edificio de la Guardia Civil, junto a Las Moreras. Asegura que los vecinos se portaban muy bien, les ayudaban. Finalmente el asistente social del Ayuntamiento le convenció para ir al centro de emergencias y está contento.

La rutina de Juan Daniel comienza a primera hora. Tras desayunar salen a la calle, ya que el centro cierra a las nueve de la mañana. El se dedica «a echar currículos», pero por ahora no ha tenido suerte. Quiere trabajar «de lo que sea». Después de comer en el comedor social solía quedarse en San Andrés haciendo tiempo. Eran las horas más largas del día hasta que el centro abría a las cinco. Ahora puede ir en cuanto come, «se agradece mucho y aquí nos tratan muy bien. Además ayudo en la cocina para no estar sin hacer nada».

«Me busco la vida como puedo, pero se agradece poder venir al centro de emergencia y cómo nos tratan aquí» Francisco Monge | Sintecho

El director del centro de emergencias sonríe al escuchar a Juan Daniel. «Es muy trabajador, siempre quiere ayudar». Este responsable detalla que su objetivo es que los usuarios perciban el refugio como un hogar y que todos aporten. Así, ayudan a preparar la comida, a recoger o a limpiar.

El principal fin es «cubrir las necesidades básicas de los usuarios», pero en Bravo Murillo también intentan que este lugar sea un punto de inflexión y que los usuarios pasen de este refugio temporal a un recurso más permanente para recuperarse.

Francisco Monge tiene 73 años y agradece mucho poder escapar del calor. «Y la ayuda que nos dan, cómo nos tratan». Por las mañanas pide dinero por la calle solicitando firmas. «En favor de los necesitados. Es mi forma de buscarme la vida», dice mostrando una libreta llena de rúbricas.

Asegura que, a pesar de su edad, se encuentra bien, aunque es consciente de los riesgos de estar en la calle. «Pero gracias a Dios tengo salud». Su sueño es «ayudar a los demás, me gusta echar una mano».

Comenta Reporta un error