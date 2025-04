Cómo vivir con 1.000 euros al mes

José M. Martín Badajoz Domingo, 13 de febrero 2022, 07:40 Comenta Compartir

Mileurista. El término se acuñó en la España del 'boom' inmobiliario. Su definición no ha cambiado –persona que percibe un sueldo en torno a los mil euros–, pero sí lo ha hecho la percepción que se tiene de una nómina de esa cuantía. Lo que hace 15 años era un trabajador infrapagado –los salarios en el sector de la construcción multiplicaban por dos y por tres esa cantidad en puestos para los que no se requería formación– pasó a ser tras la crisis económica un empleado que se veía con envidia y que incluso se consideraba a sí mismo afortunado. De hecho, la RAE incluye en su diccionario esa percepción previa a la crisis: «generalmente –el mileurista– se considera por debajo de sus expectativas profesionales».

Ahora, tras cuatro años de continuas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), nadie podrá cobrar menos de 1.000 euros brutos al mes por un trabajo a jornada completa. En Extremadura, la región con los salarios más bajos de España, cualquier modificación en este sentido la sienten muchas personas en sus ingresos. «Siempre es una buena noticia, aunque realmente se nota muy poquito en la nómina», dice Raquel Ruiz (40 años).

Ella ni siquiera llega al salario mínimo. Está cursando un curso de jardinería en una Escuela Taller en Plasencia y cobra el 75% del SMI. Es decir, 750 euros brutos al mes, 26 más de los que percibía hasta ahora.

«Aprovechamos las ofertas, busco la gasolina más barata, pagamos a plazos las compras más caras y tratamos de reservar con mucha antelación las vacaciones» Raquel ruiz Alumna de una Escuela Taller

En esa misma situación están muchos extremeños. El 52% de los asalariados de la región cobran el salario mínimo o menos. Esta estadística de la Agencia Tributaria corresponde al cierre de 2020 y detalla que de los 425.031 asalariados que hubo en Extremadura, 220.770 tuvieron unos ingresos iguales o inferiores al SMI, que era de 13.300 euros anuales (14 pagas de 950 euros).

Conviene aclarar que en ese dato se incluye a todas las personas que recibieron una nómina, por lo que también están reflejados quienes tuvieron un contrato a jornada parcial, una reducción de jornada o solo trabajaron un determinado periodo del ejercicio, por lo que es más fácil que no llegaran al salario mínimo.

Los trabajadores por cuenta ajena no son los únicos que pueden tener unos ingresos que no lleguen al salario mínimo, también los autónomos pueden ganar menos por lo que el número total de extremeños cuyas ganancias se sitúan en el umbral de los 14.000 euros al año es aun mayor.

A pesar de sus reducidos ingresos, Raquel considera que vive bien. «El piso en el que residimos es de mi pareja y no tenemos cargas familiares; hay gente que lo tiene mucho más difícil», señala. Aunque sí reconoce que tiene que ser muy cuidadosa con los gastos. «No tenemos grandes lujos, pero con dos sueldos no muy grandes podemos darnos algún pequeño capricho y ahorrar un poco todos los años para irnos unos días de vacaciones», añade.

Y es que el incremento del salario mínimo ha ido acompañados en los últimos años de un alza constante de los precios de los alquileres. También de otros productos que componen la cesta de la compra. La inflación fue del 6,5% en España y del 7,1% en Extremadura en 2021. «Yo llego a fin de mes porque vivo en casa de mis padres y no pago alquiler; si tuviera que hacerlo no llegaría», asegura la trabajadora de una tintorería de Cáceres que cobra el salario mínimo, pero prefiere no dar su nombre.

La falta de convenio en este sector hace que las nóminas se ajusten el SMI. Lo mismo les pasa a los auxiliares administrativos y en algunos ayuntamientos de la región se paga el salario mínimo. «Si no eres del pueblo, es imposible que compense el desplazamiento», expone una persona que desempeña esta labor en un pueblo de la comarca cacereña de La Vera. Obtuvo su plaza tras una prueba pero tiene que hacer cerca de un centenar de kilómetros diarios hasta su puesto de trabajo.

Pensar mucho

Con una nómina que no llega a los mil euros afrontar cualquier gasto inesperado se convierte en una complicación. «El coche suele dar problemas», aporta Raquel. Ella trata de solventar esa dificultad ahorrando todos los meses. No parece fácil con sus ingresos, pero tiene sus trucos. «Todos los meses me quitan del banco 75 euros y van a otra cuenta; para mí es como si no los tuviese nunca y voy teniendo un dinero apartado por si necesito algo», comenta.

Para poder prescindir de esa pequeña cantidad cada mes, a ella y a su pareja les toca mirar mucho los precios. «Aprovechamos cuando hay ofertas de 3x2 en los centros comerciales y echo gasolina en la cooperativa de Piornal, que es más barata, cuando voy los fines de semana a ver a mis padres», afirma.

Esos viajes al pueblo también los aprovecha para llevar a casa productos con los que aligera la lista de la compra de la semana. «Unos huevos o cualquier otra cosa», detalla.

La planificación es para Raquel muy importante. Desde hace algunos días ya están mirando el destino para sus vacaciones de este verano. Reservar con tiempo hace que encuentren mejores precios. «Vamos buscando lo más barato en intertet», apostilla.

Lo mismo le sucede cuando se quiere dar algún capricho. «La ropa me gusta mucho y la de la bici me la compro buena porque es más cómoda», ríe. Es muy aficionada al ciclismo y hace un tiempo se compró una bicicleta. «Estuve mucho tiempo buscando, porque es difícil encontrarla de mi talla, hasta que localicé una de segunda mano que vendía una chica porque había tenido una lesión y no la iba a poder utilizar», cuenta.

En compras más caras recurre al pago a plazos. Lo ha hecho, por ejemplo, con un sofá. «Aunque tengamos el dinero, preferimos no afrontar el gasto de golpe»

El espíritu ahorrador ha posibilitado que Raquel, pese a no haber tenido nunca una nómina elevada, cuente con un pequeño colchón para imprevistos o del que tirar si se queda sin empleo. «Estuve trabajando cuidando niños durante once años», rememora. Ahora se está formando en la especialidad de jardinería en la Escuela Taller. Le encantaría encontrar trabajo en este sector. «Mi objetivo es entrar en la brigada verde de Plasencia», indica. Para ello se está esforzando. «Estoy aprendiendo mucho; me parece una gran oportunidad que te paguen un sueldo por formarte; se lo digo a muchos de mis compañeros: lo normal es pagar por formación, solo por eso esto hay que aprovecharlo», concluye.

Temas

Extremadura

Comenta Reporta un error