Las viviendas extremeñas de nueva construcción todavía malgastan energía Edificio de viviendas en Cáceres. :: hoy La nota más habitual para el sector residencial construido desde 2013 es la 'B', mientras que en los edificios antiguos es la 'E' JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 23 diciembre 2018, 09:06

El Registro de Eficiencia Energética de Edificios de Extremadura tiene 29.491 certificados correspondientes al sector residencial. La principal conclusión al repasar el listado es que las viviendas extremeñas necesitan mejorar en este concepto. Los expedientes se inscriben tras la realización de un estudio de las características de los inmuebles. Entre los aspectos que se valoran están la envolvente del edificio, su aislamiento, las instalaciones térmicas y de climatización y el funcionamiento del equipamiento, así como la iluminación, las condiciones de confort o la calidad de aire interior. «El certificado ofrece información sobre la eficiencia energética del edificio, que deberá cumplir previamente con los requisitos mínimos que fije la normativa», detallan desde la Consejería de Economía e Infraestructuras.

El informe concluye con la concesión de una etiqueta de eficiencia. Este documento clasifica por orden alfabético los inmuebles estudiados. La mejor nota es la 'A' y se reserva para los edificios -o partes de los mismos- que aprovechan de la mejor manera posible la energía utilizada.

CLAVES Certificación Las etiquetas se conceden por orden alfabético, siendo la 'A' la mejor calificación. Valoración Entre las características que se estudian en la inspección están la envolvente del edificio, las instalaciones térmicas o el confort. Precio Los técnicos habilitados para hacer el estudio cobran entre 70 y 120 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la vivienda y de la localidad. Aplicación Desde 2009 está habilitado el registro para los edificios de obra nueva y desde 2013 para los ya existentes.

En lo que a obra nueva se refiere, en los 7.194 expedientes inscritos en la región predomina la calificación 'B', según apuntan desde la administración. La situación es bastante peor en los inmuebles ya existentes. En ese caso, la media de los 25.285 documentos incluidos en el registro es la 'E' para el sector residencial y la 'D' en el terciario, el dedicado al comercio, oficinas u otros usos distintos a la vivienda. En ambos casos, se trata de una nota muy alejada de la mejor calificación y que significa que estos edificios derrochan parte de la energía que consumen.

La obligatoriedad de realizar el procedimiento de certificación energética se establece para los edificios de nueva construcción y para aquellos que se vendan o alquilen a nuevos inquilinos. Sin embargo, desde el sector se apunta a que hay un buen número de inmuebles que todavía no han realizado el estudio, aunque los agentes consultados no se atreven a dar un número exacto. La Consejería responsable de vivienda tampoco puede ofrecer un dato cerrado, pero sí reconoce que «hay muchos edificios que están en venta y no tienen un certificado de eficiencia energética en vigor».

La explicación que aportan a esta situación es que hay propietarios que no tienen conocimiento de la existencia de este certificado ni de la necesidad del mismo para formalizar un contrato de compraventa o alquiler. En estos casos, hasta que el proceso no llega al notario para realizar el acto jurídico el vendedor no recibe esta información.

La inspección de los inmuebles solo puede hacerla el personal habilitado, como técnicos titulados para la redacción de proyectos o dirección de obras. El precio de la certificación va de los 70 a los 120 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la vivienda, aunque también se observan diferencias en función de la población en la que se realice. Desde el cambio del Código Técnico de la Edificación (CTE), que se produjo en el año 2013, se aprecia una mejora sustancial en la certificación de las viviendas.

Evolución

La inscripción en el registro de los edificios destinados al sector residencial de obra nueva se hace desde 2009. Entre este año y 2013, la valoración predominante de la eficiencia energética era la 'E', mientras que desde la modificación del CTE la etiqueta más habitual es la 'B'. La evolución de los materiales y las técnicas de construcción, así como las mejores prácticas del sector desde la crisis económica, han posibilitado este avance. No hay datos de evolución respecto a los edificios ya existentes destinados a viviendas porque el registro para estos inmuebles no se habilitó hasta julio de 2013.

De la misma forma, también es obligatorio que tengan el certificado energético aquellos edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie de 250 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público.

Por su parte, quedan excluidos de la necesidad del estudio los edificios protegidos si las actuaciones de mejora alteran su aspecto, los utilizados únicamente como lugares de culto o los que se compren para reformas importantes o su demolición.

Edificios comerciales

Los edificios del sector terciario certificados son 2.888. Los de obra nueva incluidos en el registro también han evolucionado positivamente en sus calificaciones desde 2009, aunque en menor medida. Ya antes de la entrada en vigor del CTE la etiqueta más común era la 'B' y en la actualidad predominan la 'A' y la 'B'. De esta forma, el conjunto de certificados que se han inscrito en el registro de la Junta de Extremadura son 32.479 a lo largo de la última década. Una de las modificaciones que se han incluido recientemente en la normativa es la de la herramienta utilizada para la realización de los certificados, que desde julio de este año se deben realizar con la última versión del programa informático Cypetherm He Plus.