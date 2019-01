Las viviendas de alquiler asequible de la Junta acogen a 34 familias En la emeritense avenida Eugenio Hermoso hay tres viviendas incluidas en la bolsa de alquiler. :: hoy La bolsa privada no ha incorporado ningún inmueble desde su apertura en 2017 JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 6 enero 2019, 09:00

Casas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, en algunos casos con hasta tres cuartos de baños y que pueden disponer de garaje, trastero e incluso patio. La bolsa pública de viviendas para el alquiler asequible de la Junta de Extremadura dispone de 74 inmuebles, aunque seis de ellos todavía no han sido ofertados y están en proceso de acondicionamiento. Sus características son muy diversas y están previstas para familias más o menos numerosas.

No todas están ocupadas y, pese a que se han recibido más de 400 solicitudes, solo 34 de ellas tienen a personas residiendo en su interior. Según la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la convocatoria para acceder a las viviendas sigue abierta, por lo que el volumen de ciudadanos que opten a los contratos de alquiler puede crecer.

UBICACIÓN Localidad Número de Viviendas Alcuéscar3 Aliseda13 Almendralejo1 Badajoz11 Cáceres2 Don Benito1 Hervás6 Losar de la Vera8 Malpartida de Plasencia1 Mérida5 Monesterio6 Palomas1 Plasencia1 Santa Marta de Magasca3 Trujillo1 Villanueva de la Serena5

Por el momento, 40 viviendas se encuentran vacías. Los motivos para que se produzca esta situación son variados y dependen tanto de los inmuebles como de los solicitantes. Algunas casas han terminado recientemente de repararse, por lo que están pendientes de adjudicar, pero también hay familias que no cumplían los requisitos o que han recurrido la denegación del alquiler. «En estos casos, no pueden adjudicarse las viviendas hasta que no se resuelva el recurso», confirman desde Políticas Sociales.

A las 74 casas que hay en el listado público se sumarán próximamente 14 que aportará la Sareb

De los domicilios alquilados mediante la bolsa, 16 pertenecen a la Consejería de Sanidad, que adquirió 43 inmuebles a través de la empresa pública Urvipexsa, y 18 a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -conocida como 'banco malo'-, que cedió 31 a la Junta mediante un convenio. Precisamente, este acuerdo con la Sareb recoge que serían 45 las viviendas entregadas, por lo que el número total ascenderá a 88 próximamente.

Las 68 casas que ya se han ofertado, 33 en la provincia de Badajoz y 35 en la de Cáceres, se encuentran repartidas por 16 localidades, ocho de cada provincia. En Badajoz son Alcuéscar, Almendralejo, Don Benito, Mérida, Monesterio, Palomas, Villanueva de la Serena y la capital pacense; mientras que en Cáceres, además de la capital de provincia, las viviendas se sitúan en Aliseda, Hervás, Losar de la Vera, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Santa Marta de Magasca y Trujillo.

Los once domicilios ubicados en Badajoz son los más demandados, con 144 solicitudes, seguidos de los ocho de Losar de la Vera, que se han pedido en 45 ocasiones, y de los dos de Mérida, a los que se refieren 39 expedientes. En el lado contrario se encuentra la vivienda de Trujillo, que solo ha tenido una solicitud. En todo el resto de localizaciones hay más instancias que casas disponibles.

Características y precio

De los 14 inmuebles que se sumarán a la bolsa se desconoce su ubicación y características. Los que ya se incorporaron al listado se mueven en un rango de tamaño muy amplio y van desde los 49 metros cuadrados construidos del más pequeño a los 184 del más grande. Por norma general, son de mayor tamaño los que pertenecen a Urvipexsa y habitualmente se encuentran en localidades pequeñas. Dos están adaptados para personas minusválidas.

Los precios de los alquileres de las viviendas de la bolsa son «equivalentes al 15% de los ingresos familiares ponderados del arrendatario, sin que en ningún caso, una vez prorrateado en meses, pueda ser inferior a 125 euros al mes ni exceder de 250 euros por mensualidad», afirman desde la Consejería de Políticas Sociales, a la vez que apuntan que para las casas que se incorporen en un futuro, se debe esperar a la publicación del decreto que regule la convocatoria para saber el precio.

El proceso de selección de las personas que concurren a la convocatoria se realiza por estricto orden de entrada en el registro de la solicitud y los posibles inquilinos deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a los ingresos familiares.

Aunque el decreto no ofrece la posibilidad de crear una bolsa de solicitantes, si una familia deja una vivienda mientras la convocatoria siga abierta, ésta se adjudicará al siguiente demandante.

Sin formalizar

La bolsa privada de viviendas para el alquiler accesible se encuentra abierta a que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles para que cumplan una función social. En este caso, son los propios dueños los que arriendan la casa, pero a un precio establecido por la administración.

Por el momento, no se ha incorporado ninguna vivienda a la bolsa desde su creación en 2017. «La excesiva demanda de alquiler existente y que sea superior a la oferta en el parque residencial privado», es el motivo que exponen desde la Consejería para que a los dueños de los inmuebles no les resulte atractivo acudir a una bolsa pública.

Por eso, pese a que actualmente existen seis solicitudes para formar parte de este listado, ninguna de ellas ha llegado a formalizar el proceso de incorporación.