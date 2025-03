Así se vive en un pueblo extremeño sin farmacia los fines de semana

Campillo de Llerena es un pueblo de 1.325 habitantes ubicado en la Campiña Sur. Desde enero de este 2023, tanto este municipio como muchos ... otros de la región tienen sus farmacias cerradas en las noches y fines de semana a pesar de que exista alguna emergencia.

La modificación del decreto que regula las urgencias de oficinas de farmacia establece que este servicio será prestado de forma rotatoria continua por todos los centros de las distintas localidades que componen la zona de salud. Analizando a este municipio en concreto, dentro de su área de salud siempre cuenta con una farmacia de guardia en Azuaga, y las demás localidades de la zona se turnan una semana de cada siete.

María Isabel Sánchez Cerrato, que gestiona una quesería junto a su marido en Peraleda del Zaucejo pero reside en Campillo de Llerena, cuenta a HOY lo difícil que puede resultar adquirir un medicamento para su hijo de diez años por el simple hecho de enfermar un sábado.

Tras llevar al niño al centro de salud y comprobar que la farmacia de su localidad no podía atenderla probó a llamar a la de Azuaga, que se encuentra a 31,4 kilómetros, pero no obtuvo respuesta y prefirió no arriesgarse a realizar un viaje 'en balde'. Luego, lo intentó en Zalamea, a 35,7 kilómetros. «La farmacéutica nos confirmó que podíamos ir, pero menos mal que nos preguntó el nombre del medicamento porque no lo tenían y me mandó de vuelta al centro de salud».

Así que María Isabel debió de volver a visitar al médico para que le recetara uno de los antibióticos similares que sí tenían en existencias en Zalamea. «Es una faena tener que coger el coche teniendo una farmacia en el pueblo. Me tuve que desplazar con el niño malo y de noche en invierno».

Un caso parecido vivió María de los Ángeles Cuello Cortés, una ama de casa de 43 años, cuando su hija de tres años enfermó con placas en la garganta y fiebre a mediados de junio.

La farmacia de Campillo de Llerena tiene un sistema de guardias hasta las 22 horas de lunes a viernes la semana que le corresponde. A pesar de que pueda resultar un horario muy reducido para los campillejos, Victoria Díaz Sánchez, residente de Retamal de Llerena (435 habitantes) explica que en este municipio nunca se ha tenido servicio de urgencias 24 horas como pasaba en Campillo, ni en el médico ni en la farmacia

«Si ocurre algo fuera del horario de consulta, lo normal es desplazarse a Campillo o directamente al Hospital de Llerena, ya allí pues te pasabas por la farmacia». Aunque el servicio de guardias sanitarias continúa igual, la farmacia de Retamal sí cuenta algunos días al mes, también una semana de cada siete, con atención de urgencia, «aunque son muy pocos», asegura Victoria Díaz.

A María de los Ángeles, el enfermero que se encontraba en el ambulatorio cuando llevó a su hija a que la revisara el médico, le recomendó que fuera a por los antibióticos a la farmacia de Hornachos, a 26,7 kilómetros de la localidad. «Allí, efectivamente encontré la medicación de la niña pero sé de casos que han ido a Azuaga y no tenían lo que buscaban, es un lío».

HOY ha contactado con el farmacéutico de Campillo de Llerena, pero ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto.

La farmacéutica de Retamal de Llerena, Purificación Martínez Gutiérrez afirma por su parte que tras la modificación del decreto, si no estás de guardia oficial, no puedes dispensar. «Antes, al tener el punto de atención continuada, Campillo voluntariamente hacía guardias 24 horas». Además, la boticaria cuenta que es una situación que sufren todas las boticas 'satélites' de Extremadura. Dentro de cada zona de salud hay una localidad principal que siempre cuenta con algún punto abierto y las demás van rotando. «Lo importante es el tiempo que ha estado prestando servicio la farmacia de Campillo. A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos», reflexiona Purificación Martínez.