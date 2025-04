Maëla Barbier (París, 1992) se graduó en la Universidad de París Nanterre en Filosofía y Cine. En 2016, fue becada para trabajar en los liceos ... franceses de Casablanca y Madrid, donde siguió formándose como cineasta en el CEV (Centro de Estudios del Vídeo) y en TAI (Escuela Universitaria de Artes), especializándose en guion. Fue profesora de Francés en varios colegios y conoció a su pareja, un microbiólogo de Fuente del Maestre que consiguió plaza en el laboratorio del hospital de Villanueva-Don Benito. Desde marzo, Maëla vive en Don Benito. Aquí ha continuado su formación en la escuela audiovisual Forex de Zafra con Manuel Gómez y ha ganado el primer premio del concurso de guiones Foro Audiovisual de Extremadura patrocinado por el Ayuntamiento de Zafra y la Consejería de Cultura. El premio consistía en grabar durante tres días en Zafra un corto basado en ese guion.

–En Extremadura no hay grandes productoras, en la tele pública no hay ficción…

–No hay muchos recursos, pero la gente está muy motivada y hace cosas chulas, documentales, cortos, publicidad. Al final, es la tierra de mi novio. En Madrid hay más actividad audiovisual, pero también hay muchísima gente. Con tanta competencia es difícil encontrar nada. Era un reto apostar por otra comunidad. A raíz del premio, me han empezado a salir trabajos profesionales, me gusta trabajar como script.

–¿Su guion?

–Se titula 'Leonarda'. Lo he rodado entre el 16 y el 19 de diciembre en Zafra, en la calle Sevilla, en las plazas Grande y Chica, en el museo de Santa Clara, en la pastelería de las monjas de clausura y en el Parador. Leonarda busca a su madre a partir de una caja metálica de galletas con fotos, rosarios e imágenes de Zafra. Investiga basándose en esos elementos y la encuentra. El elenco actoral está formado por María José Almena, Carmen Gutiérrez, Francisco Blanco, José María Galavís, Carmen Monterrey y Antonia Suero. Tras las vacaciones, llegará la posproducción: música, montaje, créditos…

–¿Qué hace una parisina en Don Benito?

–Vivo bien aquí. Solo conocía Cáceres y Fuente del Maestre. No conocía esta parte de Extremadura. Temía que fuera una ciudad pequeña, pero hay bastante actividad cultural. La gente se mueve, participa, hay tren y te puedes mover por la región. La vida es barata. En París, te lo piensas dos veces antes de salir. Aquí no lo piensas, sales directamente. Los restaurantes son asequibles, me gustan Komoloc, Madreselva, Dos Puñados… Y el cine te cuesta cinco euros un domingo frente a los 20 que cuesta en París, a donde viajo a ver a mi familia cada tres o cuatro meses.

–¿Su familia?

–Mis padres han venido a verme. Les ha gustado mucho Mérida, los castillos, el cerdo ibérico, el jamón sobre todo. Lo que no le ha gustado a mi padre es la cerveza española, a él le gusta la belga tostada. Mi madre es médico, mi padre es técnico en una refinería, mi hermana estudió Biología Marina en París y en Tahití y trabaja en el acuario de París cuidando a las medusas. Mis padres están contentos con mi vida en Extremadura. En Francia, los hijos son más independientes. Con 18 años nos vamos a buscarnos la vida.

–¿La vivienda?

–La vivienda en Don Benito no es comparable con Madrid ni con París. Por 500 euros encuentras un piso muy digno. Y 500 es mucho, por 300 o 400 alquilan pisos decentes y bonitos.

–¿La unión entre Don Benito y Villanueva?

–No tengo opinión. Prefiero no entrar ahí. No tengo el historial completo.

–¿Lleva solo nueve meses en Don Benito y ya sabe que…?

–Efectivamente. Ya sé que ese tema no debo tocarlo.