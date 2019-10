Los visados de vivienda nueva crecen en la región un 38% en lo que va de año Trabajos en una promoción de unifamiliares junto a la avenida de Elvas, en Badajoz. :: J.V. ARNELAS La mayor inversión pública ante las citas electorales y las buenas perspectivas económicas al inicio de año animaron la construcción JOSÉ M. MARTÍN Sábado, 26 octubre 2019, 09:07

Año electoral por partida triple. Elecciones generales en abril; regionales y municipales en mayo, y nueva cita al Congreso y al Senado dentro de dos semanas. «Estas citas provocan que haya una mayor alegría a la hora de hacer inversiones desde el sector público», apunta Pedro Pérez, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Extremadura, que ve en esta circunstancia la principal causa del aumento del número de visados de obra que se registra en la región en lo que va de año.

En concreto, hasta el mes de julio se han contabilizado visados de obra para un 32% más de viviendas que en el mismo periodo de 2018. Ese porcentaje crece hasta el 38% en el caso de las de nueva construcción. En números totales, siempre según datos del Ministerio de Fomento, los siete primeros meses del año suman visados para 1.264 viviendas de obra nueva, mientras que en el ejercicio anterior ese documento se había realizado para 917.

Se trata del mejor dato desde 2011, pero muy lejos de los años previos a la crisis económica. Por ejemplo, 2007 terminó con visados para 18.021 viviendas de nueva construcción.

Las buenas perspectivas económicas con las que comenzó el año también influyeron en un mayor movimiento del mercado inmobiliario y, por tanto, de la construcción de viviendas. Los visados de obra se deben solicitar una vez que el proyecto está completo y antes de empezar la obra, aunque en la mayor parte de los casos las viviendas ya están vendidas cuando los albañiles inician su tarea.

Ahora, la rebaja de las previsiones de crecimiento y la ralentización de la economía preocupan en el sector, «que ya está notando un descenso de la actividad en los últimos meses», según José Luis Iglesias, gerente de la federación regional Pymecon.

Además, otro de los factores que han influido en la evolución de la construcción en 2019 ha sido la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria. Vigente desde mediados de junio, esta medida animó las operaciones de compra-venta en los meses previos a su aprobación, en parte por el miedo de los compradores a que repercutiera en unas peores condiciones de sus hipotecas. El interés por formalizar la compra antes de junio también ayudó a que hubiera más visados.

Igualmente, la demanda de vivienda y el reducido stock existente en la región está favoreciendo la construcción.

Apuesta por la VPO

Los jóvenes de entre 16 y 29 años que están emancipados en Extremadura no llegan al 18%, según un estudio del Consejo de la Juventud de España. Es una de las tasas más reducidas de España. La precariedad laboral dificulta el acceso a la vivienda. «Hay muy pocos jóvenes a los que se le conceda una hipoteca con los contratos que tienen», indica Antonio Moleón, constructor, promotor y miembro de Apdecoba (Asociación de Empresarios de la Construcción de la provincia de Badajoz), que se refiere tanto al salario como a la temporalidad.

«Ya se está notando un descenso de la actividad en los últimos meses», dicen desde Pymecon

Ante esta coyuntura, considera que la vivienda libre no es la opción que más se adecua a los jóvenes extremeños. «La solución pasa por la vivienda de protección oficial, pero ahora mismo no se está haciendo, no para la venta ni para el alquiler», critica Moleón, que entiende que la administración pública debe apostar por este tipo de construcciones.

Al respecto, desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda se informa que durante el primer trimestre del año, hasta septiembre, se han calificado 437 viviendas como VPO. Este número supone en torno al 30% de las viviendas que se están construyendo en la actualidad.

Desde el sector se pide a la Administración «que se haga un inventario del suelo destinado a vivienda social disponible y se proceda a su desbloqueo», en palabras de los dirigentes de Apdecoba. La idea es facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, ya sea en propiedad o de alquiler.

En números 1.264 viviendas de obra nueva han recibido el visado entre enero y julio de1.264 este año, el mayor número en este periodo desde 2011. 58% del total de los visados corresponden a nuevas construcciones, mientras que solo el 38% son para reformas y restauraciones.

Los visados de obra nueva registrados durante 2019, siempre hasta el mes de julio, significan más del 58% del total. El resto se dividen en dos bloques: visados para obra de ampliación y para trabajos de reforma o restauración.

Solo en tres ejercicios –2013, 2015 y 2017– el porcentaje de visados de obra nueva se situó por debajo del 50%. Estas ratios sorprenden cuando se comparan con el periodo de 2005 a 2007, considerados previos a la crisis. En esos años la tasa nunca bajó del 85%. El aumento del peso de las obras de restauración y reforma ayuda a entender el movimiento del sector en la última década y las previsiones apuntan a que seguirá en aumento. «En Extremadura queda mucho por hacer en mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y el confort de las viviendas», según el gerente de la Fundación Laboral, que reconoce que la rehabilitación reduce la huella de carbono.