Vino extremeño: una DO o seis

En dos ocasiones, bodegueros de Gata y Trujillo se lamentaron durante una entrevista de que en Extremadura hubiera una sola denominación de origen. Pero inmediatamente me pidieron que retirara sus palabras de la grabación porque no era el momento para hablar de eso. «En realidad, me decían, nunca llegará ese momento, pero no tiene ninguna lógica que todos nuestros vinos se llaman Ribera del Guadiana porque son diferentes y con una denominación tan amplia, se pierden matices, riqueza y oferta».

Es verdad, nunca parece buen momento para plantear ese tema, quizás porque ya no tenga sentido o porque no tiene solución o porque englobar toda la producción bajo un mismo epígrafe fue una decisión política de la que mejor no disentir. ¿Pero de verdad ha sido bueno para Extremadura contar con una sola denominación de origen en vinos?

Nuestro caso solo se repite en las comunidades de La Rioja, Navarra y Madrid. Pero en La Rioja hay 5.000 kilómetros cuadrados, Navarra tiene 10.000 y Madrid, 8.000. En los 41.635 kilómetros cuadrados de Extremadura hay una sola DO del vino, mientras que en las comunidades con un tamaño más cercano al nuestro, hay 11, en el caso de Cataluña, y cuatro, en el caso de Aragón. Castilla y León no es solo Ribera del Duero, aunque el río sea el epicentro de la región, sino que cuenta con 9 DO. En Castilla la Mancha, además de Valdepeñas, hay otras 7 DO vitivinícolas. En Andalucía hay seis y hasta una región tan pequeña como Baleares tiene dos. Incluso el País Vasco, que solo produce txakolí, ha sabido entender que al comprador le gustan los matices y tiene tres denominaciones solo para el txakolí. Si nosotros fuéramos Euskadi, seguro que teníamos media docena de ellas para el pitarra.

Sin embargo, ya ven, da lo mismo un vino de Trujillo que otro de Sierra de Gata, Don Benito o Puebla de Sancho Pérez. Aquí, todo es Ribera del Guadiana, mientras que en comunidades más pequeñas como Murcia o Valencia, distinguen matices, diversifican la oferta y tienen en cada una tres DO.

Sacar este tema, así, de pronto, parece fuera de lugar, incluso hasta podría parecer electoralista, pero, sinceramente, responde a la rabia que me da viajar a Galicia y disfrutar de los matices de un Ribeiro, un Rías Baixas, un Ribeira Sacra, un Monterrey o un Valdeorras, cada uno con su gracia y su diferencia. Seguramente, podrían haberse llamado todos Ribera del Miño, al fin y al cabo, predominan los blancos, las uvas godello y albariño se dan en varias denominaciones y son todos muy afrutados. Pero no, nada de eso, tienen cinco denominaciones porque cada vino regala una gracia y es un placer comparar matices y descubrir tesoros en bodegas de Ribadavia, Verín o Cambados.

En Extremadura, sin embargo, uniformidad y eso no funciona hoy en un mercado cada vez más sofisticado y amigo de los detalles diferenciadores. No señor, no es lo mismo un vino de Cañamero que uno de Maguilla. Es lógico, ¿cómo van a ser lo mismo? E igual se podría decir de un vino de Gata frente a uno de Matanegra o un tinto de Oliva de la Frontera frente a un tinto de Oliva de Mérida. No hay igualdad, sino sugerencias, riqueza, detalles y es una pena que todo se venda en el mismo paquete. Vino de Riolobos y vino de Los Santos de Maimona... Es ridículo que ambos puedan estar amparados bajo el mismo epígrafe. No encierra el mismo atractivo vender un tinto de Alía y un tinto de Plasencia dentro del mismo bloque que hacerlo distinguiendo ya desde su DO.

Nadie puede negar el gran trabajo hecho por el consejo regulador, eso no se cuestiona. Lo que nos preguntamos es si los vinos extremeños resultan más atractivos perteneciendo a la DO Ribera del Guadiana o perteneciendo a seis denominaciones: Trujillo-Montánchez, Cañamero, Gata, Tierra de Barros-Ribera del Guadiana, Matanegra y un apartado o denominación para el pitarra, que no es menos que el txakolí.