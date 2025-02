Un vino, 50 céntimos

Cuando Zapatero habló en televisión de los cafés que costaban un euro, media España se partió de risa. Servidor no lo hizo porque sabía que había bares donde el café era aún más barato. De eso hace ya muchos años, pero a pesar del paso ... del tiempo, sigue habiendo bares en Extremadura donde el café cuesta un euro y muy poco, en concreto, un euro con diez céntimos.

Les llevamos hoy, en esta mañana de Navidad, al que quizás sea el bar más barato de España. ¿O conocen ustedes algún café, taberna, chiringuito, pub, tugurio o bar donde se pueda beber un vino por 50 céntimos? Los extremeños de la cuenca del Tajo sí lo conocen. Está en Garrovillas y tiene un nombre evocador: Círculo de Artistas.

No crean que este bar de precios ínfimos se encuentra en un barrio apartado, en una calleja perdida o en las afueras del pueblo. El Círculo de Artistas está en plena plaza de Garrovillas, que, según la revista GEO, es una de las 12 más bonitas de España, y frente al preciosista y kitsch corral de comedias del pueblo, que parece del XVII, pero es del 87.

Es decir, en cualquier villa histórica francesa o pueblo escondido y turístico catalán, El Círculo de Artistas sería una cafetería de lujo para viajeros caprichosos dispuestos a pagar cuatro euros por un vino y dos por un café con tal de tomarlos en un bar con solera asomados a una plaza sin igual. Pero estamos en Garrovillas, pueblo de hosteleros honrados donde no se estilan los sablazos y los precios en los bares están tan contenidos que asombran.

Antes de entrar en el café más barato de España, debemos reparar en la sólida placa metálica de la fachada. En ella está marcado el nombre del bar, Círculo de Artistas, que requiere una explicación: estos pueblos del Tajo y del Alagón (Ceclavín, Torrejoncillo, Coria, Montehermoso, Garrovillas) eran el eje central de la artesanía industrial extremeña hasta mediados del pasado siglo. Los orives, zapateros, alfareros, campaneros, carpinteros y sombrereros de estos pueblos no eran llamados artesanos, sino artistas. Los de Garrovillas se unieron para formar un casino o club social en el año 1906 y desde entonces ocupan este edificio junto a la plaza.

En el pueblo había otros dos círculos que agrupaban a los labradores, también llamado Católico, y a los señores, pero esos han desaparecido y solo perdura este Círculo de Artistas donde entramos a tomar un vino corriente y un sabroso pincho de morcilla. ¿La cuenta? 50 céntimos. Y lo más sorprendente: casi piden perdón por ser tan 'caros'.

Al Círculo de Artistas de Garrovillas puede entrar cualquiera: todo el mundo es bien recibido. Pero los precios, en la mayoría de las consumiciones, no son los mismos para los socios que para los no socios. El vino y los chupitos sí que cuestan igual: 1 euro el pitarra, el embotellado y los chupitos. Si el vino es corriente, 50 céntimos. Y si se prefiere un café, pues 1,10 para los no socios y diez céntimos más para los socios. El botellín de cerveza, 1,10 y 1,20.

Si se fijan en la lista de precios de la foto, el Círculo casi pide perdón por haber subido los precios el pasado 14 de marzo. Uno se pregunta cuánto costaría un cubata de whisky de importación antes si ahora los socios solo pagan 3,30 y los no socios 3,50. Llama la atención que los no socios paguen un euro por un chupito, pero si lo quieren con hielo, suba el 50%: 1,50. El vino más barato de España y, en comparación, el hielo más caro. Pero no seamos tiquismiquis. Disfrutemos de un chato de vino en este Círculo de Artistas y presumamos de haber alternado en el bar más barato de España.