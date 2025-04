Villanueva de la Serena reinventa su tortilla de patatas

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Domingo, 22 de septiembre 2024, 08:35 Comenta Compartir

Huevos, a ser posible de campo; patatas y aceite, preferentemente de Extremadura; una pizca de sal y, estadísticamente, cebolla. A partir de ahí, cada uno ... elige las cantidades de tradición e innovación que quiere incorporar a su receta. Y es que, la tortilla de patatas puede ser una de las elaboraciones más simples, pero eso no quiere decir que no dé juego a los cocineros. De ello se ha podido dar fe un año más, y van once, en la Feria de la Tortilla de patatas celebrada esta semana en Villanueva de la Serena, localidad considerada por el CSIC como cuna de esta icónica receta de la gastronomía patria.

Como la original ninguna, eso es lo que pensarán muchos; pero lo cierto es que hay mil maneras de reinventar la receta. Así, el pasado jueves, Agustín Quevedo, Patricia Silva y Zaira Paz, cocineros del restaurante Casablanca de Villanueva, fueron más allá de huevos, patatas y cebolla en una gala gastronómica que comenzó con una 'Tortilla sobre lecho de oro rojo', esto es, acompañada de tomate extremeño. Después, se dio el toque mexicano con una fajita rellena de tortilla y langostinos con un exótico toque de lima. Por último, la crema de patatas acompañó a un ligeramente picante brioche de chilorio. Un menú que los asistentes pudieron disfrutar mientras escuchaban la música de la extremeña Sara Lugarda. Y con música, la de los también extremeños Sanguijuelas del Guadiana, empezaron también el viernes las degustaciones que continuaron hasta este sábado en el parque de la Constitución. Una cita en la que, de nuevo, no faltó el ingenio a la hora de salir de los ingredientes habituales entre los once establecimientos participantes. Muchos de ellos, como Veracruz (Don Benito) o el restaurante de la piscina de Quintana de la Serena, apostaban por ofrecer la tortilla en su versión más tradicional, aunque añadiendo también opciones alternativas. Otros, sin embargo, iban un paso más allá. «El año pasado fue un éxito», dice Adrián Cuevas sobre la pasada edición en la que combinó la pizza con la tortilla. «Este año tenemos un bao relleno de patatera y boletus con cebolla confitada, porque la tortilla tradicional me gusta que vengan a probarla al restaurante», concluye el jefe de cocina del Cortijo Santa Cruz, en Villanueva, localidad anfitriona en la que Sevebrau conquistó a muchos con su tortilla en salsa. Un toque dan también a la receta desde Polo Opuesto y Kozumel, ambos en Don Benito. El queso Arzúa-Ulloa da el toque diferencial al primero. «Abrimos un poco el abanico de sabores en cuanto a ingredientes», dice su cocinero, Sergio Díaz. «La cocina mexicana combina bien con la receta», explica Max Cardosa, de Kozumel, que añade este año chorizo y queso ahumado. Propuestas que llegaron a las decenas de mesas en las que quedó claro que el de la cebolla no es el único debate.

