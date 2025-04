De Villamiel, ni jaca ni burra

Ha comenzado el torneo Seis Naciones de rugby. Y no me lo pierdo. Para ser exacto, no me pierdo el primer cuarto de hora de ... ningún partido. Me emociona ver estadios de Dublín, Cardiff o Edimburgo llenos y al público cantar los himnos nacionales con una pasión que me hace sentir emoción, admiración y envidia.

Cuando Irlanda juega en casa, el comienzo es fabuloso porque se cantan tres himnos: el del visitante, el 'Ireland's Call', canción tradicional escrita en 1995 con el propósito de unir a los irlandeses de todas las ideologías, y 'La canción del soldado', himno oficial de Irlanda. Hace una semana jugaron Gales e Irlanda y aquello parecía más un concierto que un partido de rugby. Primero se cantó el 'Tierra de nuestros padres', himno galés, y después los dos himnos irlandeses ya comentados. Sobrecogía escuchar el estadio cantando a coro, poniendo el alma en cada nota. Lo malo es que, viendo esa ceremonia, a un español, tras el subidón de adrenalina, le sobreviene un bajón a los abismos de la tristeza y la lástima. ¡Qué pelusa da escuchar el 'Dios salve a la reina' o 'La Marsellesa' como manifestaciones entusiastas de un proyecto en común! Estos himnos son un símbolo de unidad y objetivos comunes que aquí nos suenan tan raro que, cuando alguien habla de proyecto de país, caso de Yolanda Díaz con su controvertida reforma laboral, vamos a por ella, no vaya a ser que de pronto hagamos algo en común y perdamos nuestro pedigrí cainita. En España, por no tener, no tenemos ni una letra para el himno y cuando lo cantamos, echamos mano del estribillo del 'Lalala', que parece nuestro particular 'Flor de Escocia', himno escocés para las competiciones deportivas. Pero es que, además, tenemos la fea costumbre de silbar los himnos de los demás y no solo se silba el himno de España en las finales de Copa entre el Barça y el Athletic de Bilbao, sino que, con gran escándalo e incredulidad de la prensa internacional, también abucheamos los himnos de los países contra los que disputamos partidos oficiales de fútbol. En fin, somos así, qué le vamos a hacer, Hasta hace un par de años, estábamos enfrentados solo ideológicamente, manteníamos posiciones diferentes y no pasaba nada, pero una espiral de desprecio y rechazo nos ha llevado a un enfrentamiento afectivo que nos empuja a rechazar y despreciar a quienes no piensan como nosotros. Un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Estudios Sociales y Avanzados y el instituto IMOP desvelaba hace dos años, cuando empezábamos a entrar en la espiral de enfrentamiento afectivo de hoy, que la mayoría de los españoles prefería no relacionarse con quien tuviera ideas políticas distintas a las suyas; a un 71,4% le disgustaría que un profesor de sus hijos fuera simpatizante de una ideología diferente a la suya y una cuarta parte de los españoles creía que quienes no pensaban como ellos eran malas personas. ¡Caramba, como para cantar juntos el 'Ireland's Call'! Hablando de himnos, recuerdo a Alberto Casero siendo alcalde y cantando en un vídeo aquello de: «Estas son las fiestas y no las de las Huertas» y las Juventudes Socialistas de Trujillo acusándolo de entonar cantos separatistas. Es como si esto de enfrentarnos estuviera en nuestros genes y en vez del «Allons enfants de la patrie» prefiriéramos el: «De Villamiel, ni jaca, ni burra, ni mujer y si me apuras, ni sacristán ni cura... Valdepeñas, ciudad bravía, más de cien tabernas y una sola librería... Benavente, buena villa y mala gente... Alpedrete, caga y vete... A mamarla, a Parla...».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión