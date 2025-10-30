Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura

Un frente atlántico cruzará la región entre el viernes y el sábado.

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 30 de octubre 2025, 12:40 | Actualizado 13:14h.

Tras el paso de la borrasca que dejó casi 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la región y que hizo que un tren procedente de Sevilla acumulara más de dos horas de retraso por el temporal, este viernes y sábado regresan las lluvias a Extremadura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado para este viernes el aviso amarillo en el norte de la región desde las 10.00 y se prolongará durante todo el sábado, donde se podrían acumular hasta 60 litros en 12 horas cada uno de los días.

La predicción automatizada de la Aemet señala que el viernes habrá cielo en general nuboso, con precipitaciones que serán más probables e intensas en el norte, donde no se descarta que puedan ser localmente persistentes. Las temperaturas no sufrirán cambios en general y el viento soplará de componente sur, flojo o moderado, con alguna racha fuerte en cotas altas del norte montañoso.

«Un frente estacionario dejará precipitaciones desde el inicio del viernes en el norte de Cáceres, aunque es probable que a lo largo de ese día deje también lluvias en zonas algo más al sur y en zonas altas de la comunidad. Se esperan acumulados que podrían superar los 40 litros en todo el día en el norte de Cáceres», reseña a HOY Marcelino Níñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura.

Día de Todos los Santos, con paraguas

El sábado continuarán las lluvias en gran parte de Extremadura por los sistemas frontales atlánticos que cruzarán la región. «A lo largo del sábado y primeras horas del domingo nos atravesará un frente frío de noroeste a sureste, con precipitaciones prácticamente generalizadas, aunque más probables en el extremo norte de la comunidad», continúa Núñez. «Se esperan acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el sábado en el norte de Cáceres», añade el delegado de la Aemet en la región.

El sábado lloverá «prácticamente todo el día, aunque en la provincia de Badajoz serán más débiles y dispersas», puntualiza. «En general no serán cantidades importantes, salvo el norte de Cáceres», finaliza Núñez.

Por ciudades

Badajoz: Lluvia débil con una probabilidad del 80% por la mañana y más probables por la tarde, un 95%.

Cáceres: Lluvia moderada con una probabilidad del 80% por la mañana y una acumulación de 15 litros. La Aemet detalla que estará el cielo cubierto con lluvia todo el día, con probabilidades del 60-95%.

Mérida: El día arrancará con lluvia débil con una probabilidad del 80% y un 90% por la tarde.

Plasencia: Lluvia moderada con una probabilidad del 90% en las primeras horas del día y y continuará por la tarde.