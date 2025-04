El viejo de la sudadera

He aprovechado el Black Friday para comprarme una sudadera con capucha. Esto no tendría nada de especial si no fuera porque nunca antes había tenido ... una prenda parecida. Y estoy encantado con ella. Da gusto poderte poner la capucha si hace frío y no tener que llevar un gorrito de lana que siempre pierdo. Además, he comprendido por qué a los jóvenes les gusta caminar con la capucha puesta. Es estupendo eso de aislarte en tu sudadera y vivir tu peripecia con introspección y misantropía. Allí, dentro del capuchón, piensas, divagas, escuchas música. Quizás lo propio sería escuchar un rap o algo de hip hop, pero hasta ahí no llego. Prefiero seguir escuchando a Ana Belén y Víctor Manuel o a Los Secretos, que dentro de la capucha suenan igual, pero te llegan de otra manera, y te dejas llevar, y disfrutas... Es como si pasearas, bajo la lluvia y entre la gente, metido en un cubículo, a tu bola.

Tenía gran curiosidad por comprarme una sudadera con capucha y bolsillos. Imaginaba que sería una prenda cómoda y calentita y no me he equivocado. Así que entre la mano en el bolsillo, la cabeza en la capucha y el calorcito, estoy encantado y le doy las gracias al Black Friday ese, que será tonto y americano, pero a mí me ha resuelto el invierno.

Aunque dejemos de idealizar la ropa y bajemos a la realidad cotidiana. Como comprenderán, ponerse sudadera por primera vez a ciertas edades provoca comentarios no del todo agradables. La mayoría tienen su punto de jocosidad y oscilan entre el patetismo del señor mayor que quiere rejuvenecer como sea y lo poco adecuada que es para mi condición y mi trabajo. Y eso que no me la ha visto mi madre. No se la pienso enseñar porque, para más inri, es de un amarillo anaranjado que provocará su espanto.

Temiendo que me estuviera pasando de juvenil, le he pedido a mi mujer su juicio, a sabiendas de que ella es crítica con los aspavientos juveniles a destiempo, pero cariñosa. «¿Qué te parezco con mi nueva sudadera?», le he preguntado y ella ha respondido como me esperaba: «Pues de espaldas, pareces un muchacho y de frente, un señor que quiere pasar por joven». Como no voy a ir de espaldas por la vida, me arriesgaré a ir de frente y a ser acusado por la familia y los conocidos de padecer un síndrome galopante de Peter Pan.

El otro día, estuve comiendo en una marisquería de Tierra de Barros y estaba llena de señores de Almendralejo mayores, vestidos con ropas muy alegres y ajustadas, camisas blancas con ribetes de colores, polos de color rosa o tonos salmón, cocodrilos o caballitos rampantes en la pechera, vaqueros o chinos de color butano o verde manzana y gafas de sol que solo ves en las películas con escenas playeras californianas. Se les notaba seguros, con poderío y con solvencia. Vestían como les daba la gana y eran respetados por el resto de comensales.

Pero eso era en una tierra vieja de campesinos, donde la experiencia es un grado y las cosas del vestir y de la moda importan una higa. En Cáceres y en Badajoz, en Madrid y en Valladolid, tierras viejas de funcionarios, a partir de cierta edad, hay que vestir con prudencia, o sea, tristemente. A nuestros viejos, sopitas, buen vino, ropa aburrida y ostracismo. Aquí sería imposible un mandatario de la edad de Biden. En otros países, la experiencia es una garantía y la senectud un valor. Pero en España, si a Felipe González o a José María Aznar se les ocurriera volver a la política, serían destrozados en un santiamén. En España, si quieres ser candidato a partir de cierta edad, mejor hazte la foto del cartel electoral con una sudadera juvenil y de espaldas.