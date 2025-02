Un videojuego para combatir los bulos

«Es bastante interesante y divertido. Hay que averiguar un camino para llegar a un sitio donde hay que pelear contra un jefe». Con esas ... sencillas palabras explicaba este martes Martín García, de 11 años, el juego por ordenador que ha tenido la oportunidad de probar en primicia en la Facultad de Formación del Profesorado del campus universitario cacereño. Estudia sexto de Primaria en el colegio Dulce Chacón de Cáceres y junto a sus compañeros ha vivido una mañana diferente gracias a 'Forge of Destiny', el primer videojuego de aventuras multiplataforma en español diseñado para enseñar a los jóvenes a combatir los bulos y las noticias falsas (fake news).

«Yo no sabía qué son las 'fake news' o los bulos, pero ahora ya sí», reconocía este pequeño mientras no quitaba ojo de la pantalla. No ha parado de divertirse y, en el fondo de aprender, que es precisamente para lo que se ha creado este proyecto de la Fundación Cotec para la innovación y la Universidad de Extremadura (UEx).

El encargado de desarrollar este videojuego ha sido el grupo de investigación Nodo Educativo, de la UEx, que ha estado trabajando en esta iniciativa junto a Cotec durante tres años. El resultado es un videojuego que ofrece herramientas contra la desinformación y ayuda a los colectivos más vulnerables ante los bulos, educándoles para protegerles de las llamadas 'fake news' y los ciberdelitos.

Pero, ¿cómo lo consigue? La narrativa del videojuego empieza en el año 2044. La actividad humana ha destruido el mundo y los supervivientes viven encerrados en ciudades-cúpula de gran envergadura. Dentro de ellas impera la desinformación y la generación de noticias falsas para mantener controlada a la población. En este contexto, los jugadores tienen que superar una serie de misiones.

«El jugador, a través de las diferentes misiones, tiene que ir creándose su propia opinión y viendo que no todo lo que le cuentan es verdad. Para ello tiene que consultar fuentes o contrastar», explica Alberto González, coordinador del proyecto. Él especifica que no muestran relaciones con aspectos concretos de la actualidad informativa, sino que el videojuego se sitúa en un futuro distópico para no hacer alusión directa a situaciones actuales.

El videojuego cuenta con tres capítulos por el momento. El primero de ellos, con 70 misiones, se basa en discernir lo que es verdad y no; el segundo ofrece la posibilidad de crear un propio bulo para conocer cuál es el proceso que utilizan los creadores de noticias falsas, y el tercero se basa en formar tu propia opinión para combatir la desinformación.

Todo este universo ha sido ilustrado por el artista Francisco Kobo Molina y cuenta con una banda sonora propia creada por los músicos cacereños Nacho Márquez y Víctor Rodríguez.

El videojuego ya está disponible de forma gratuita en la plataforma Steam y el principal objetivo es que pueda ser utilizar como un recurso educativo, lúdico e interactivo en las escuelas. «Existe una tendencia creciente en el ámbito educativo de explotar las posibilidades de los videojuegos comerciales, en los que no hay un objetivo de aprendizaje explícito. Eso es justamente lo que se busca con 'Forge of Destiny'», matizó González durante la presentación de este proyecto.

Por su parte, Jesús Valverde-Berrocoso, director del grupo de investigación de la UEx Nodo Educativo, explicó la base académica del proyecto, recogida en el artículo 'Desinformación y multialfabetización: una revisión sistemática de la literatura', publicado el año pasado en la revista 'Comunicar', una de las publicaciones científicas de referencia en el ámbito de la educación y la comunicación. «La desinformación, en sus múltiples manifestaciones, supone un grave peligro para las democracias y es un importante reto para los sistemas educativos. El entorno digital exige que la ciudadanía desarrolle nuevas competencias para la selección, búsqueda, consumo y producción de información», afirmó.

El acto oficial de presentación del videojuego ha contado con el periodista especializado en videojuegos Santiago Bustamante como director de ceremonias y en él han estado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya Julián; el rector de la UEx, Antonio Hidalgo; y la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia e Innovación durante la IX Legislatura, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El impacto de las 'fake news'

Todos ellos incidieron en la importancia de tener capacidad crítica para discernir las noticias que son verdad de las falsas y algunos aludieron a situaciones de actualidad como el reciente asalto de bolsonaristas al Congreso en Brasil, fruto en parte también por una sociedad desinformada que pone en peligro la democracia.

Vara también aludió a la importancia de liderar procesos de investigación para adecuarse a los cambios que está sufriendo la sociedad. «La desinformación ha existido siempre a lo largo de la historia pero nunca como ahora ha tenido tanto impacto, por lo que hay que combatirla desde la inteligencia y el conocimiento». A este respecto, desveló que él está en un centenar de grupos de Whastapp y en muchos de ellos cuando se crea un debate plantea la posibilidad de que la información de la que parte pueda ser falsa.

Garmendia resaltó que este proyecto ha sido elegido entre más de mil propuestas por su formato, el videojuego, que tiene «una gran capacidad de hacer llegar a los jóvenes un mensaje que impacte, y fomenta un pensamiento crítico para combatir la desinformación».

En similares términos se pronunció el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien destacó la importancia de contar con herramientas para luchar contra la desinformación e introducirlas en la cultura y en el día a día. «Este videojuego es un buen arma para ello», recalcó.

El rector de la UEx, Antonio Hidalgo, resaltó que las nuevas estrategias como 'Forge of Destiny' reflejan la importancia de la innovación educativa para «seguir exprimiendo las competencias, las habilidades y los conocimientos» para que los individuos tengan herramientas para la búsqueda de la información.

Tras la presentación, medio centenar de alumnos del colegio Dulce Chacón de Cáceres participaron en talleres diseñados para conocer el proceso de creación del juego y en actividades para detectar noticias falsas e incluso crearon sus propios avatares.