La vida tranquila

Hemos salido muy tarde, el calor es intenso. En la cerca del parque hay un perro que parece un zorro pequeño. Se revuelca en la hierba y parece que sonríe. Otro se refresca en el estanque, salta y se entregan con entusiasmo al agua fresca. Es lo que nos gustaría hacer a nosotros, eso, pero que ya nunca vamos a lograrlo. Es el lenguaje, escribir estas líneas, una malla de sentidos múltiples nos mantiene separados de la vida, en vez de sentir el roce del vientecillo debajo de las sombras. Qué será eso. El ruido atroz de la segadora y los trinos infinitos. No hay casi nadie a esta hora. Las hojas caídas de los eucaliptos huelen intensamente. Las cosas florecen en el interior de una serie de certidumbres. Casi podemos tocarlas.

Envidiamos a los perros y hablamos sobre máquinas. Las máquinas que hay en la Biblioteca, las máquinas que hay en la Seguridad Social. Esas máquinas de las que desconfiamos, en muchos sentidos. ¿Para qué sirve una máquina que hace el trabajo que hace un humano si ese humano está presente? ¿Se piensa prescindir del humano en el futuro? ¿Es para no sobrecargar, o atormentar, al humano con tareas monótonas, repetitivas? ¿Por qué habiendo tantas tareas monótonas y repetitivas se eligen solo algunas? ¿Para qué? Cada vez habrá menos trabajo si las máquinas hacen el trabajo. Las máquinas no pagan impuestos. Descreemos de la utopía tecnológica. En muchos sentidos. Y cada vez más.

En ese recodo, el que ahora está inundado de pelusa de los chopos, donde el camino principal se desvía un poco, siempre están por ahí. A veces escuchan la radio, se llevan un radiocasete, otras veces están callados, el otro día pasamos y ella lloraba desconsoladamente, gritaba. Ayer, él le daba un masaje en los hombros, les vi desde lejos, medio ocultos por las ramas tan verdes. Ella es una mujer algo mayor que yo, con el pelo algo más corto, va en una silla de ruedas eléctrica y apoya su cabeza en un cojín amarillo con pequeños dibujos de colores. Alrededor se posan tranquilos los azulejos y las abubillas.

Bailamos la tarde del sábado. No solemos hacerlo, bailar agarrados, agitar la cabeza, silbar, chasquear los dedos al compás, darnos golpes sobre los muslos. Bailamos descalzos, con las nucas calientes, pateando el suelo de madera. Entusiasmados. Hace tanto calor. No había demasiada gente en el patio, al menos al principio, menos mal, el centro ha estado agobiante. Dime, tan solo dime, cómo hiciste que todos estos años fueran tan diferentes a los que viví en el pasado. Cuéntame tu leyenda, amor y desamores que has pasado; no importa ser primero, ser último es lo que quiero ¿Cómo has dicho que se llaman? La 'big rabia', me parece que ha dicho. Y qué importa si fue así, tal vez fui un perdedor. Cinco de la tarde. Melodramas fronterizos. Sudando. Pero nada más me importa, que solo hacer las cosas que nos hacían felices.