En la vida y en la muerte

Cámara Acción. ¡Silencio, se rueda! El protagonista Ángel Hernández se dirige calmosamente a su mujer María José Carrasco quien, en carne doliente, responde con un «Sí, cuanto antes» a su pregunta de si desea que la ayude a poner fin a sus sufrimientos. Después el rito fatal de darle a beber la cicuta en forma de pentobarbital que acabará con su vida. Son evidentemente pruebas preconstituidas o coartadas filmadas, con la ayuda impagable de la televisión que, de paso, intentan convertirnos a todos en cómplices de una historia dramáticamente devastadora como si todos fuéramos culpables del triste final de esa criatura convertida por la vida en un garabato de dolor en busca del final. Y todos nos sentimos mal. Tan mal como pretendían que nos sintiéramos quienes promueven con celo apostólico el impropiamente llamado derecho a morir. Entre otros el protagonista activo de esta historia quien, al parecer espoleado por la propia tragedia de su esposa, se ha convertido en adalid en la defensa de la eutanasia. He leído algunas entrevistas de las que el personaje se ha apresurado a concertar «para defender la eutanasia» y no puedo evitar la sensación de que algo no está bien, de que junto a la tragedia alguien mece la cuna o la cama en la que María José se ha convertido en personaje central de esta tragedia.

«Todos tenemos a un padre o a una madre, o alguien mayor, que tienen alzhéimer o una situación de sufrimiento y dices: ¿Qué necesidad hay de que mi padre o mi madre estén sufriendo?». Son palabras textuales de nuestro protagonista Ángel Hernández, al parecer juez de vivos y muertos quien, por lo visto, tiene el poder de decidir quién ha de morir o de vivir en base al sufrimiento que se le suponga.

Y aún con las dolorosas imágenes enredadas en la retina, tuve que hacer ímprobos esfuerzos para contener el vómito, al ver a quien por mano de pecado es hoy –aún– nuestro presidente del Gobierno, aprovechar el dolor de esta familia para arrimar el ascua a la sardina de su molino electoral y, con cara de muchacho entristecido, aseado y doliente, aparecer en la dichosa televisión –la gran muñidora del drama– para chupar cámara y convertir en votos la tragedia terrible de María José. De verdad que pese a conocer, como toda España, el ansia desaforada de poder del candidato Pedrosánchez I, el Monclovita, nunca pensé que fuera capaz de tal proeza.

No hay espacio para tratar aquí el tema, importante y desde luego procedente, de la regulación de la eutanasia. Volveremos sobre él y aún tendremos oportunidad de examinar las experiencias vividas en países como Holanda y repasar alguno de los disparates que fueron recogidos en el proyecto de ley español, aparcado actualmente en vía muerta, como la inclusión de la «discapacidad grave crónica» como justificación suficiente. Mientras, permítanme seguir aquí, sentado en el estribo como un torero valiente, esperando la embestida de la vieja dama. No hace falta que nos ayuden, ella y yo nos las apañaremos solos. Gracias en cualquier caso.