Vida mal definida

A veces la vida no es suficiente. O, quizás, lo insuficiente es el lenguaje que, en su pobre intención de definir las cosas, trata de contener con un solo término un concepto tan inmenso que abarca extremos inconciliables.

Así, vida es abrazar a tu hijo, rodear su cuerpo con la presión justa que transmita seguridad, amor y calma en un gesto que, de puro paternal, sea a la vez meditado y mecánico. Vida es caminar bajo el sol, recogiendo flores, que ya vienen reventonas, y salir corriendo si una avispa quiere seguir libándolas. Conversar con amigos, subir un otero y divisar un paisaje, vibrar acariciando a la persona que quieres. Incluso, probar un bizcocho que acabas de hornear, cepillarte el pelo hasta sentirte guapo, frotarte la espalda mientras notas el agua cayendo en la intimidad de la ducha. Vida en pequeñas gotas que nos dejamos resbalar cada día sin apenas darnos cuenta.

Vida es también, pero solo en el diccionario, la célula que sigue respirando o el bombeo de la sangre si el motor central lo ordena. Y que tu piel, aunque ya necrosada, siga supurando. Y que tus tripas, alimentadas por una sonda, sigan evacuando. Y que orines sin voluntad o se enrojezca tu mano si te pica una avispa que no podrás espantar.

No entiendo por qué era necesario tanto dolor o quién se empeña en continuarlo. Qué hipócrita interés defiende perpetuar el sufrimiento

Imagino a Ángel cuidando treinta años a su mujer con un cuidado infinito. Imagino viéndola sufrir cada vez que él, con la levedad de los actos que están llenos de amor, limpiaba su cuerpo, le leía poemas o soñaba que salían a pasear cogidos de la mano. Imagino el dolor de la separación definitiva, aunque no puedo imaginarme la pena de la separación cotidiana: despedirse de sus piernas, decir adiós a sus manos, verla irse mientras seguía quedándose.

Imagino también su primera noche de duelo, él en el calabozo, María caliente aún. Comprobando lo ancha que resulta una celda para quien sabe que la cárcel más cruel, la del cuerpo, es también la más angosta.

Y no entiendo por qué era necesario tanto dolor o quién se empeña en continuarlo. Qué hipócrita interés defiende perpetuar el sufrimiento vital en vez de luchar para que el mar no devore cientos de vidas plenas. La doble moral de quienes defienden por igual el latido mecánico del corazón y el estallido metálico de las bombas que fabrican. O será que un gramo de cianuro es menos rentable que un obús. O que pueden seguir lucrándose de gastos farmacéuticos y residencias para dependientes que solo los ricos puedan pagar. De quienes adoran una célula, pero añoran la pena capital.

Hay leyes que no se imponen. Poder morir dignamente no implica obligar a nadie a hacerlo, lo mismo que nadie es obligado por ley a abortar, casarse con quien quiera o divorciarse. Pero son necesarias para quienes, casi siempre con dolor, hayan de ampararse en ellas.

Regular el bien vivir y el bien morir. Porque la vida es gozo y hasta en la superación del dolor hay alegría. Pero cuando el sufrimiento vence, cuando ya no cabe más batalla que querer rendirse y no poder, entonces quizás debería cambiar de nombre. Para no confundirnos e igualar el derecho a vivir de quienes huyen de las guerras, o piensan diferente, con la obligación de seguir padeciendo los barrotes del cuerpo propio. Para que la vida sea digna de ser llamada así.