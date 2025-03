Víctor Sanabria: «Hay que ir evolucionando si quieres dar un buen servicio»

G. C. M.

Cuando era joven, su ilusión era ser bombero, pero la vida le ha llevado de vuelta a sus orígenes. El hijo menor de una familia ... de Berlanga que emigró a Cataluña es ahora el zapatero con más trabajo de Almendralejo, un oficio que aprendió de su padre en un pueblo que logró gran esplendor en el arte de trabajar la piel. Su abuelo tenía casi 30 trabajadores en su zapatería de Berlanga cuando lo mataron en la Guerra Civil.

Al finalizar la 'mili', Víctor aprendió el oficio de su padre, un maestro artesano que trabajó haciendo patrones de piel y zapatos para las grandes firmas de Barcelona en los años de la emigración. Aunque intentó estudiar Formación Profesional, terminó dejándolo.

Así que decidió probar suerte en el oficio que había aprendido. Primero lo hizo en Berlanga y luego en Almendralejo, donde en 2001 logró el traspaso gratuito de la veterana zapatería de Félix en la calle Méndez Núñez. Estuvo allí un año hasta que se cambió a otro local. Al principio «costó mucho, hacerte una clientela y encima vienes de fuera y era muy joven», asegura Víctor, que lleva ya más de 20 años en un local que adquirió después de un tiempo en este trabajo.

Ahora, a sus 50 años, es uno de los zapateros que más trabajo tiene en Almendralejo, lo que le permite ciertos 'lujos' en su horario para compaginar su vida laboral y familiar. «Luego ya te empiezan a conocer y no falta el trabajito. Siendo serio y curioso, luego el boca a oído funciona muy bien».

Mientras dura la entrevista, Víctor no para de recibir clientes. «Yo tengo bastante calidad en el calzado, pero aunque no la haya, la gente lo arregla. Mira que te cuesta más arreglar un zapato malo y te dura muy poco». Pero él presume de la calidad de los zapatos de sus clientes, «en el centro se nota la calidad de los zapatos, porque yo hablo con los otros zapateros y no es lo mismo. Aquí hay más dinero y se nota tanto en el calzado como en la cuchillería».

A los arreglos de zapatos, bolsos y botas, se le suman cada vez más artículos de venta con los que completa su negocio, como la cuchillería, la copia de llaves y artículos de piel. Es precisamente esa fabricación artesana de calzado, que aprendió de su padre, lo que más le gusta, pero «hacerte de una clientela que pague por esos zapatos es complicado». «Quiere meter más cosas de artesanía, pero es que tengo muy poco tiempo con los trabajos de reparación, que es la fuente de ingresos». Ahora ha comenzado a recibir encargos para confeccionar sandalias para la fiesta de 'Emérita Augusta' de Mérida.

Víctor cree que la formación continua es necesaria en cualquier oficio, «hay que ir evolucionando si quieres dar un buen servicio». Eso le ha llevado a participar en cursos de pegamentos «es que los de siempre no te valen con los materiales que hay hoy en día». Eso mismo aconseja al resto de zapateros, con los que tiene una excelente relación desde el principio. Con los veteranos que ya su fueron jubilando y con los jóvenes a los que han ido dado paso los primeros. Y es que en esta ciudad sí hay relevo generacional, algo que contrasta con lo que está ocurriendo en muchos pueblos, que se están cerrando los negocios a medida que se van jubilando los históricos. «En Santa Marta no hay zapatero, ni en Calamonte, ni en Ribera, estamos tres para toda esta zona. Faltan muchos zapateros».