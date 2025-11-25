HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Francisco José Matito en la Jefatura de Policía de Badajoz. A. M.
Jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer

Francisco José Matito, inspector de policía: «Las víctimas son cada vez más jóvenes»

El jefe de la UFAM en Badajoz asegura que los casos de mujeres de entre 16 y 25 años que reciben protección se han incrementado un 35%

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

Francisco José Matito Celaya es inspector, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en Badajoz. Está al frente del equipo ... de la Policía Nacional que protege a mujeres víctimas de violencia de género y alerta de que en los últimos años cada vez a atienden a más jóvenes.

