Francisco José Matito, inspector de policía: «Las víctimas son cada vez más jóvenes»

Francisco José Matito Celaya es inspector, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en Badajoz. Está al frente del equipo ... de la Policía Nacional que protege a mujeres víctimas de violencia de género y alerta de que en los últimos años cada vez a atienden a más jóvenes.

–¿Cuál es la labor de la UFAM?

–Está formada por dos grupos: uno se dedica a la investigación de los delitos de violencia de género doméstica y sexual y otro es la unidad de protección a las víctimas después de que la autoridad judicial imponga una orden de protección.

–¿Se ha incrementado su trabajo en los últimos años?

–Sí, se ha notado un aumento de las denuncias tanto por violencia de género como por agresiones sexuales en Badajoz, y eso está sucediendo en el resto de la región y el país.

–¿Cómo lucha la policía frente a la violencia de género, cómo es su día a día?

–Aparte de la investigación y la protección, nos formamos continuamente en el tratamiento a las víctimas. Buscamos siempre la coordinación entre instituciones para ofrecer la mejor atención a las víctimas.

–¿En ocasiones se ha criticado la falta de perspectiva de género en las instituciones. ¿Qué se está haciendo desde la Policía para mejorar ese asunto?

–Aplicamos nuestros protocolos y contamos con un punto de contacto en cada jefatura superior que depende del área de Derechos Humanos de Igualdad de la Dirección General de la Policía. Buscamos siempre la empatía con la víctima, tener mucha delicadeza y asesorarla en los trámites a realizar posteriormente en sede judicial o incluso en asociaciones u otras instituciones. Desde el momento que llegan a la Policía están atendidas las 24 horas con un policía de protección a la espera de que la autoridad judicial dictamine cualquier medida. Procuramos que se sientan acogidas y vean que estamos preparados para todos los pormenores. Los protocolos han ido mejorando.

–Todo se fundamenta en torno al sistema VioGén. ¿En qué consiste?

–Este sistema determina unos parámetros para aproximarse lo más posible al nivel de riesgo de la víctima y en función de ello realizar acciones. Por ejemplo, si es alto, la víctima contará con un policía de protección en permanente contacto con ella. Suele llamarla una o dos veces diarias y las dotaciones policiales que están en la calle también realizan seguimientos periódicos en el domicilio de la víctima.

–¿Las víctimas son cada vez más jóvenes?

–Según las estadísticas que están a disposición del Ministerio de Interior, en un año han aumentado las denuncias entre los jóvenes en un 35%. Incluso muchas de ellas aluden a episodios de violencia física. Hablamos sobre todo de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Para combatirlo, agentes tanto de la UFAM como de la jefatura de Participación Ciudadana también ofrecemos charlas en los institutos, colegios y universidades.

–¿Hay suficientes recursos para atender a las víctimas?

–Hay bastantes recursos y la Policía está muy comprometida. Damos el 200% para proteger a las víctimas, pero es cierto que siempre se necesitan más recursos para mejorar. Eso sí, ninguna víctima se va a sentir desprotegida.