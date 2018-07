Mientras tuvo novia, los viajes de Mohamed a Marruecos tenían un punto romántico: salían tranquilamente de Santiago de Compostela, paraban a desayunar en un área de servicio con vistas a las montañas de Ourense, donde se demoraban disfrutando del paisaje y de un segundo café; no dejaban de tomar las once, aunque fuera ya la una, y lo hacían en Mombuey, aunque para ello tuvieran que salir de la autovía, pero Mombuey es históricamente el punto de avituallamiento de caminantes, arrieros y viajeros en general antes de acometer las duras etapas serranas de Sanabria, la Canda y el Padornelo y aún mantiene ese carácter de despensa surtida de carretera: hay buenas panaderías, estupendas carnicerías y charcuterías donde se despacha cecina de primera y magníficos quesos de oveja.

Mi amigo Mohamed, tras la parada en Mombuey, pueblo templario de donde partieron algunos de los monjes guerreros que se establecieron luego en Jerez y fundaron Valencia del Mombuey, seguía hacia el sur y culminaba la primera etapa de su viaje en Extremadura.

«Unas veces nos quedábamos en Trujillo, otras veces parábamos en Plasencia, en Cáceres o en Mérida y si íbamos bien de tiempo, dormíamos en Zafra. Nos gustaba mucho esa noche en Extremadura», me contaba Mohamed la otra tarde en el 'Augamare' de Carril (Vilagarcía de Arousa), un precioso café marítimo del que ya les he hablado alguna vez. «Es una pena que ya no pare en Extremadura. Desde que no tengo novia, me voy a Marruecos en avión. Ya no hago viajes románticos», me confesaba antes de comparar aquellos tiempos de excursiones en pareja con los de ahora: «Antes, yo era el único moro que bajaba por aquella carretera. Ahora no hay más que moros. Desde que han descubierto que es la ruta más corta entre Europa y África, los emigrantes marroquíes en Francia, Holanda y Bélgica llenan la Autovía de la Plata en julio y agosto».

Si quieren ustedes conocer a Mohamed, pueden aprovechar un viaje a Santiago de Compostela, ya sea como turistas, ya sea como peregrinos, y acercarse a su bar de la Rúa Nova, frente al Salón Teatro, una de las calles que desembocan en la Catedral. El bar se llama 'Moha', díganle que van de mi parte y conocerán una de las diez tortillas más espectaculares de España según el blog gastronómico más popular. Si no le dicen nada, también probarán esa tortilla, que hace Tina, su cocinera, porque la sirve de tapa. De cualquier manera, se lo pasarán bien porque Moha es muy simpático, un iconoclasta que se llama a sí mismo moro y le encanta Extremadura, aunque hasta que no se eche otra novia, me temo que no volverá a pasar por aquí.

El día que lo haga, se encontrará la ruta muy cambiada. Ya no es un sinvivir con tramos de autopista en obras desde que han acabado el tramo Benavente-Zamora, pero lo que más le sorprenderá será constatar que se ha convertido en la carretera de sus paisanos, con carteles en lengua árabe, áreas de servicio especialmente preparadas para ellos y, desde junio de 2017, con una flamante oficina acristalada de ventas de billetes para el ferry entre Algeciras y el puerto Tánger Med, situada en el Área del Ambroz, en el cruce de Hervás y a un paso de Aldeanueva del Camino.

La pasada semana, tras volver de ver a Mohamed y a otros amigos, me detuve allí y el ambiente era intenso: decenas de coches de paisanos de Moha y familias enteras descansando y comprando billetes para el ferry. Ese ambiente se repite en verano en cualquier área de descanso de la autovía de la Plata a su paso por Extremadura. Mohamed fue un pionero. Ahora son miles.