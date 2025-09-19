HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Viajeros suben a un autobús en la estación de Mérida. HOY

Los viajes en autobús subvencionados por la Junta suben un 20%

El Gobierno regional afirma que mantiene la intención de revisar el mapa de líneas autonómicas

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:52

Los viajes realizados en el transporte por carretera en la región han subido un 20% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, ... en el que ya se experimentó una subida del 36% sobre 2023. Este servicio está financiado al 100% por la Junta de Extremadura, que de esa forma mantiene una medida que se puso en marcha en 2023 y que cuenta con aportación estatal, aunque este año se ha visto reducida.

