Los viajes en autobús subvencionados por la Junta suben un 20%

Los viajes realizados en el transporte por carretera en la región han subido un 20% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, ... en el que ya se experimentó una subida del 36% sobre 2023. Este servicio está financiado al 100% por la Junta de Extremadura, que de esa forma mantiene una medida que se puso en marcha en 2023 y que cuenta con aportación estatal, aunque este año se ha visto reducida.

El director general de Movilidad y Transportes de la Junta, Cristóbal Maza, ha recalcado en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que, a pesar de que no se logró la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025 y tras «el recorte» aprobado por el Gobierno central para el segundo semestre de este año, la Junta decidió mantener el 100% de la bonificación en el transporte de viajeros por carretera.

Maza ha afirmado que Extremadura es la única comunidad que mantiene la gratuidad al 100% «para contrarrestar la injusticia y el olvido que nuestro territorio ha sufrido en materia de infraestructuras de transportes».

Como ha recordado, el pasado año se financiaron 1.715.496 desplazamientos, un 36% más que en 2023, con un coste de casi 9,3 millones de euros. En lo que va de año la tendencia sigue al alza con un 20% más y se han recibido 10.200 nuevas solicitudes de concesión de la tarjeta SATE, que da acceso a la gratuidad en el servicio. El pasado año había 150.000 usuarios activos (al menos un viaje en los últimos cinco años).

Cristóbal Maza considera por tanto positiva esta medida, ya que permite fomentar el transporte público. Además, se suma a la inversión de 3,4 millones para renovación tecnológica del sector, lo que permitirá a los viajeros estar informados en tiempo real, guardar sus billetes y realizar reservas. Por su parte, las empresas recabarán mejor sus datos, lo que permitirá que cobren antes la aportación de la Junta; mientras que el Gobierno regional mejorará la gestión y dispondrá de información sobre las rutas.

El director general de Movilidad ha respondido a una pregunta de la diputada socialista Nuria García Ramos, quien ha incidido en que ha sido el Gobierno central del PSOE el que ha fomentado estas políticas con la aportación de fondos para la rebaja de precios del billete a cambio de que las comunidades autónomas asuman parte del coste. Asimismo, ha señalado que este año no se ha producido ningún recorte, sino que ha cambiado el sistema de subvención, con gratuidad plena para los menores de 14 años y reducciones para el resto de colectivos.

Maza también ha hablado sobre la actualización del mapa de concesiones autonómicas de autobús tras una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Ferreira, quien ha subrayado que el Gobierno central mantendrá las líneas estatales en caso de que la Junta de Extremadura no asuma los recorridos interiores en la comunidad. A su juicio, esto evidencia que nunca hubo intención de recortar servicios.

El director general de Movilidad ha insistido en que el Ministerio de Transportes pretendía eliminar 126 paradas en municipios de la región y reducir servicios en otros 38, y que sólo la oposición de comunidades como Extremadura le han llevado a replantearse esa decisión.

En cuanto a la revisión del mapa autonómico, ha afirmado que la Junta tiene intención de llevar a cabo ese trabajo, tal como se ha recogido en el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, en el que se plantea destinar 90 millones de euros a una redistribución de líneas que tendría como principal objetivo facilitar el acceso a servicios sanitarios.