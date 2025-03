Los viajeros del tren de Madrid a Badajoz, una hora parados en Cáceres

Nueva incidencia en el tren que une Extremadura con Madrid. Los viajeros que en la tarde de hoy partieron de la capital de España con ... destino a Badajoz han estado más de una hora detenidos en Cáceres.

En esta ocasión el retraso no viene derivado de una avería, sino de la ausencia de conductor para el autobús con el que debían completar el trayecto. La estación de Badajoz se encuentra en obras, por lo que los trenes no podrán llegar a la ciudad hasta mediados de la próxima semana. La solución es habilitar autobuses para los viajeros con destino a la capital pacense. En la tarde de hoy no ha sido así. «No hay conductor para el autobús», explicaba por teléfono José Maqueda, unas de las personas afectadas.

El desplazamiento desde Cáceres debía comenzar a las 19.53 horas, pero pasadas las 21.00 todavía había personas esperando para montarse en uno de los taxis que se pusieron a disposición de los viajeros. «Somos unas 50 los que estamos esperando», añadía uno de los viajeros.

No todas las personas que viajaban en el tren que salió de Madrid a las 16.38 horas con destino a Extremadura se han visto afectadas. Solo quienes debían llegar a Badajoz. Quienes tenían su final de trayecto en Mérida continuaron en el tren.

El enfado de los viajeros ante una nueva incidencia con el tren extremeño fue en aumento según pasaban los minutos. «Es una vergüenza la coordinación de Renfe con las empresas con las que trabaja», insistía Maqueda.

Algunos de ellos se refugiaron en la estación de tren de Cáceres durante la espera. «Hoy hace frío fuera y nos tienen esperando sin poder llegar a nuestras casas», informaba otro viajero.