Un viaje en el tiempo sin salir de la cochera

Cuando uno pasea por las calles de Campanario cualquier rincón puede sorprendernos con un pedacito de su historia, sus costumbres, sus personajes ilustres o alusiones a oficios o profesiones de antaño. Pero lo que uno no puede imaginar es que tras la puerta falsa de la calle Labradores número 20 se esconde el pasado de un pueblo. Custodia la llave que abre este viaje en el tiempo Juan Sánchez Huertas, conocido como Juan 'Conejero', un maestro jubilado que atesora todo objeto, herramienta, artilugio, prenda o utensilio del pasado que uno pueda llegar a imaginar.

En la entrada, nos da la bienvenida un cartel que reza Museo Arte-Naturaleza y Etnográfico de Campanario, colgado en el año 2000. Al mirar a lo alto de la cochera, más de medio centenar de haces de hierbas clasificadas con sus nombres populares cuelgan de las paredes. «Aquí están las hierbas más comunes, que se van a perder los nombres porque ya la gente de campo no las conoce», relata Juan. Gordolobo, jopo, verdolaga, revientabuey, gamarza, cardencha, pita, joyo, avenones, biloria, hinojo y una decena de tipos de cardos son los nombres que se puede leer junto a cada manojo seco. Los bayuncos o aneas se utilizan para elaborar los chozos, como uno a tamaño real que tiene en esta estancia. Junto a él no falta un caramancho que usaban los pastores para colgar sus utensilios.

Si avanzamos entre los miles de objetos acumulados, es inevitable detenerse en una mesa donde la imaginación de Juan ha echado a volar, y nunca mejor dicho. Utilizando materiales de la naturaleza o frutos y frutas desecadas elaborada todo tipo de figuras. Es el caso de un árbol lleno de pájaros, hecho con un cardo, sobre el que se han posado las aves hechas con una almendra para hacer el cuerpo y una pipa de calabaza para la cabeza, por ejemplo.

Aunque lo que ocupa la mayor parte del espacio son los aperos agrícolas y ganaderos. Decenas de arados de todo tipo y yugos se amontonan dentro de un orden. Casi el 80% de lo que allí hay ha sido donado por particulares conocedores de la pasión de Juan por las cosas antiguas. Otras, las ha rescatado de algún desván viejo o casa que iban a derruir. Pero muchas otras existen porque este campanariense ha ido guardando todo aquello que veía en su casa y que su padre, hombre de campo, utilizaba.

«Debería estar todo separado y clasificado, pero es que no tengo espacio», se lamenta, mientras muestra una bañera antigua, la primera lavadora automática que hubo en el pueblo, la capa de un tuno, el documento que recoge la dote de una viuda a su hija, vestimentas femeninas con más de cien años de antigüedad, o el capote de un pastor. Una vieja trompeta de las que se tocaba en Semana Santa ha sido una de las últimas adquisiciones.

El verdadero museo

Pero, aunque no lo parezca, todavía no hemos visto verdaderamente el museo de Juan. Es al abrir esa segunda puerta cuando descubrimos una estancia donde en solo un vistazo uno viaja uno y hasta dos siglos atrás. Destaca un gran proyector de cine de 1960, con película incluida.

Toda una parte está dedicada a las figuras que este artesano de la naturaleza realiza con piedras, raíces, calabazas, cebollas, pastos y juncias. Y no solo eso, también realiza con ellos instrumentos musicales.

Algo que no falta en este museo son las representaciones de oficios como una antigua zapatería o una escuela. Este es uno de los rincones más entrañables para Juan, dada su profesión de maestro, ya jubilado. En ella encontramos la cartera que él mismo llevó a la escuela en 1955, hecha de pana. Y es que pasear por estos rincones es adentrarse en la historia de un pueblo, apoyado por decenas de fotografías antiquísimas colgadas en la pared. Sin embargo, a Juan le gustaría seguir recibiendo las donaciones de quienes le ofrecen valiosas piezas, pero ya no puede. La falta de espacio se lo impide. Por eso, asegura haber ofrecido hace tiempo al Ayuntamiento sus piezas para que lo coloque en un lugar más adecuado donde pueda ser visitado y disfrutado como se merece. «Es la historia de un pueblo y cuenta con piezas que no hay en ningún otro sitio, serviría de reclamo turístico», concluye.

