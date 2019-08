Mi viaje favorito.....Nueva York Sandra Majada, influencer: «Nueva York me impresionó muchísimo, pero Abu Simbel me dejó sin aliento» Mi viaje favorito.....Nueva York Es una viajera a la que le encanta planificar y en su maleta no faltan ni la cámara de fotos ni un sombrero. Le gustaría hacer un viaje de ensueño a Australia, las Islas Cook o las Islas Fiji M. GARCÍA Viernes, 2 agosto 2019, 14:07

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Pues creo que mi viaje favorito fue mi luna de miel en 2014. No solo por lo especial del destino sino porque te encuentras en ese momento mágico dónde todos los sentimientos están a flor de piel y se vive de otra forma. Nuestra luna de miel se compuso de Nueva York, un crucero por Alaska y unos días de descanso en Riviera Maya. Por lo que es un viaje que recuerdo con mucho cariño. Además, me ayudó a descubrir una de las ciudades que más me gustan de las que conozco: Nueva York. Creo que nunca me cansaré de visitarla.

En mi top 3 también se encuentra otro viaje que me cautivó por completo, Egipto. Lo visitamos en octubre 2015 y me enamoré perdidamente. El choque cultural es inmenso pero una vez allí, cuando logras entender esa cultura y la preciosa historia que le rodea, te conquista completamente. Por no hablar de los monumentos más impresionantes que he visto jamás. Y el tercer puesto sería para nuestra ruta por la Costa Oeste el pasado verano. Soy una completa enamorada de América en general, pero descubrir la vida en Los Ángeles, los pueblecitos y atardeceres hasta llegar a San Francisco, recorrer el Cañón de Colorado en coche de alquiler para dormir en Las Vegas fue una de la experiencias más maravillosas de mi vida.

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Me gusta visitar destinos nuevos, siempre los tengo en mente. Ahora mismo tenemos en el punto de mira un safari por África, Canadá, una ruta por la Costa Azul, Portofino, Rusia y un largo etcétera. Pero si surge alguna oportunidad, no descartamos volver. En Nueva York hemos estado dos veces y espero que pronto haya una tercera. Y la Riviera Maya o algún destino del Caribe es algo que deberíamos visitar todos los años.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A cualquier persona o pareja, porque viajar es siempre enriquecedor. Pero especialmente a los que vayan de luna de miel porque creo que todos estos destinos tienen ese matiz romántico que todo recién casado necesita para hacer de este viaje algo que recordar siempre. Experiencias que vivir en pareja y con atardeceres de ensueño.

-¿A dónde le gustaría ir próximamente si pudiera?

-Pues un viaje soñado pero que por presupuesto es complicado es Australia y las Islas Cook o Islas Fiji . Me parece que tiene que ser de ensueño.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Nueva York me impresionó muchísimo, pero Abu Simbel me dejó sin aliento. Y recientemente hemos visitado el Mont Saint Michel en Francia y es sin duda el lugar con más magia que conozco.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Ahora estamos intentando viajar más para generar contenido de una forma más habitual en mi blog y mis perfiles sociales. Digamos que un par de viajes importantes o de gran distancia y cuatro más accesibles.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Cada lugar tiene sus rarezas. Aunque más que rarezas diría diferencias. Al final raro me parece que tiene una connotación negativa y cuando viajas y te sumerges en otra cultura, lo normal es que el raro seas tú. Pero he de confesar que en nuestro viaje a Japón visitamos un Maid Café y fue una experiencia bastante surrealista. En general Japón es bastante diferente.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Planifico y mucho. Y disfruto mucho del camino además de la meta. Ahora mismo por mi nivel de trabajo no puedo hacerlo como me gustaría y me da una rabia tremenda.

-¿Suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Siempre. Leo foros, las opiniones de las propias webs, de páginas especializadas e incluso pregunto a mis seguidores. Pero rotundamente sí, valoro mucho más la opinión que la foto o el contenido.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Los mixtos. Mi viaje ideal es el que tienes unos días intensos de visitas turísticas y luego finalizas dos o tres días en algún 'todo incluido' para volver renovado. Los cruceros en este sentido cumplen bastante bien ambas partes, por eso nos gustan mucho.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-¿Ciudad con mar?

-¿Low cost o lujo?

-Depende. Cada vez más me gusta sumergirme en la cultura de los países que visitamos. Por ejemplo, en nuestro viaje al Loira, el último día improvisamos y decidimos alargar un día más nuestra estancia. No teníamos hotel, así que decidimos ir a un alojamiento rural cuyos dueños nos acompañaron gran parte de la cena. Sin duda fue el día más especial del viaje. Sin embargo, en un 'todo incluido' no voy a negar que me gusta todo el lujo que me pueda permitir.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Nueva York, París o San Francisco.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Londres. A ver, creo que es una ciudad que tiene mucho que ver, pero no me atrapa. No volvería y recomendaría mil sitios antes que visitar.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-No nos condiciona para visitarlo pero una vez allí sí que solemos cuidarlo. Nos gusta probar alimentos típicos o buscar restaurantes con buenas opiniones.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Un pato que comí en Nueva York que debe ser el mejor de mi vida o una pasta a la carbonara que comimos en Florencia.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-¡Nooo! Soy super tiquismiquis. Pero dentro de mis límites, no me importa.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-¡Claro! Es una parte habitual de mi contenido. De hecho, debido a mi trabajo, hacemos más viajes tipo 'turisfoto' o muy fotogénico más que cultural.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Un sombrero. Son maravillosos para resguardarte del aire y el sol y quedan ideales en las fotos.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Me encanta, aunque no siempre lo hago. Hay destinos que se prestan más que otros en este sentido. Por ejemplo, de Japón me he traído media maleta llena de productos de belleza.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Mi cámara de fotos, mi sombrero y un nuevo vestido que haya comprado para la ocasión.