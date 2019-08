Mi viaje favorito...Estados Unidos «Mis playas están a ambos lados de la desembocadura del Guadiana» En Estados Unidos. De gira en el invierno de 2007. Gecko Turner | Músico Viaja sobre todo por trabajo y está acostumbrado a soportar cualquier circunstancia. No tiene problemas con el inglés y se atreve con cualquier país. Le gustaría ir a Etiopía CELIA HERRERA Domingo, 18 agosto 2019, 18:47

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Un viaje que hice a Nueva York, Texas y California, durante noviembre y diciembre de 2007.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-Volvería siempre, tengo buenos amigos allí, pero me encanta descubrir nuevos lugares.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A todo el mundo, pero muy especialmente a la gente que habla inglés y le apasiona la cultura estadounidense (cine, música, literatura...). Claro que también se puede disfrutar en castellano, pero no es lo mismo... Nos guste o no, el inglés es la lengua del imperio, como en la época de los romanos fue el latín. Y la cultura estadounidense viene impregnando nuestra existencia desde hace muchas décadas... Resulta curioso comprobar cómo cuando visitas por primera vez Manhattan, te tiras un día o dos caminando por sus calles y no paras de levantar la cabeza flipando con los rascacielos y demás... Al tercer día ya todo te parece normal, hasta el color amarillo anaranjado de sus taxis, y eso es porque tenemos esas imágenes metidas en el cerebro de tanto verlas en la tele y en el cine desde que éramos bien pequeños.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-A Etiopía. Creo que es el único país africano que nunca ha sido colonizado y que mantuvo su independencia durante el reparto de África a cargo de las potencias occidentales (aunque es verdad que estuvo ocupado por la Italia de Mussolini durante cinco años). Además, es la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial (la primera fue Armenia). Me da mucha curiosidad, es un sitio que me gustaría conocer.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Tokio. Es otro mundo, literalmente. Allí la educación, el respeto por los demás y la valoración de la cultura y la naturaleza son bastante diferentes a lo que tenemos por estos lares. Es un sitio verdaderamente especial. Estuve allí casi una semana, con mi banda, presentando el álbum 'Chandalismo Ilustrado'. La discográfica nipona 'Argus' compró a Lovemonk Records los derechos para fabricar, distribuir y vender el disco en Japón. Tocamos en la sala 'Dúo Exchange', en Shibuya, y en las tiendas anunciaban el disco en carteles llamativos (con el texto en japonés, claro) junto a su punto de escucha. Todo muy bien hecho, muy bien montado. Es un país especial, y cuando se interesan por algo que les gusta, van hasta el fondo, no se quedan en lo meramente superficial. Recuerdo que estaba cantando 'Sabes quién te quiere' en el concierto y quedé impresionado cuando me fijé en que había dos japonesas jovencitas cantando en primera fila que se sabían la letra de toda la canción en castellano.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Depende del nivel de contratación, ya que la mayoría de los viajes que hago son por cuestiones de trabajo (conciertos, grabaciones, etc..).

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Lanzarote. No sé exactamente cuántos arboles hay, pero yo no recuerdo haber visto más de tres o cuatro (teniendo en cuenta que las palmeras no son 'árboles', sino plantas). En el autobús hacia el hotel, el terreno a ambos lados de la carretera tenía el mismo aspecto que tiene el 'carbón dulce', esa golosina con la que se bromea en Navidad... Es una isla peculiar. La verdad es que tiene mérito vivir encima de un trozo de lava petrificada en el océano Atlántico.

-¿Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-Como ya comenté antes, la mayoría de mis viajes son por cuestiones de trabajo, de manera que andamos sujetos a los horarios de las pruebas de sonido, los conciertos, los vuelos, etc...

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Cuando puedo elegir, sí. Pero cuando tocamos por ahí, la mayoría de los hoteles y demás nos vienen dados por los organizadores del concierto.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Bueno, creo que dentro de un mismo viaje puede haber tiempo para todo.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Pues depende de qué mar, de qué montaña o de qué ciudad... Por cierto, hace años estuve un par de semanas en Vancouver (Canadá) y pude disfrutar de las tres cosas, es un sitio muy peculiar. Pero mira, en cuanto a la mar se refiere, a mí las que más me gustan son las playas que hay a ambos lados de la desembocadura del Guadiana, o sea, las playas de Huelva y también algunas del Algarve.

-¿Low cost o lujo?

-Si no hay lomo, tocino como.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Malibú. Está a menos de veinte kilómetros del centro de Los Ángeles y tiene unas playas preciosas, como la de Zuma Beach. Además, me molaba la idea de ser vecino de Bob Dylan.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Umm... No sé... Quizá uno que tuve hace décadas con un tripi caducado.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Pues sí, hay que comer algo, aunque sea de vez en cuando... En serio, creo que conocer la gastronomía de un lugar es una de las mejores maneras de entender la idiosincrasia de un pueblo o un país.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Recuerdo una pastelería que solía frecuentar en Hollywood, junto a las oficinas de mi discográfica allí, Quango, en Melrose Avenue. Se llama 'Sweet Lady Jane', haciendo un guiño a la vieja canción de The Rolling Stones, y hacen unas tartas de zanahoria adictivas.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-No. Por ejemplo, no como crustáceos (mis amigos se alegran de esto cuando me invitan a comer a Portugal). Pero con unas hormigas fritas creo que sí me atrevería.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta mucho hacer fotos, pero soy muy selectivo a la hora de compartir algo en redes sociales.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Ropa.

-Y a la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-De vez en cuando traigo algo, pero no soy mucho de souvenirs.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Un iPhone.