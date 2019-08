MI VIAJE FAVORITO... TOKIO «Me encantaría volver a Tokio, siento que me faltan infinitos rincones por descubrir» Tokio. María Lemus recuerda especialmente su visita al Kawaii Monster Café. MARÍA LEMUS 'MARIA KE FISHERMAN', DISEÑADORA DE MODA Le gusta la naturaleza, pero también disfrutar de las ciudades, considera que Londres sería un buen sitio para vivir y la gastronomía es una de las pocas cosas que lleva aprendidas antes de viajar M. G. Viernes, 16 agosto 2019, 13:50

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cúando lo hizo?

-Mi viaje favorito fue a Tokio en el año 2017.

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Me gusta buscar nuevos destinos pero en el caso de Tokio me encantaría volver. Es una ciudad enorme, siento que me faltan infinitos rincones por descubrir allí. Es una cultura muy diferente a la nuestra pero a la vez me hace sentir muy cómoda.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-Es un viaje para personas inquietas y muy abiertas.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Ahora sueño con visitar Singapur y Hong Kong.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-El barrio de Harajuku en Tokio, esta lleno de tribus urbanas perfectamente caracterizadas. Cada local de esas calles cuenta una historia diferente y completa sin pasar por alto ningún detalle.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Por trabajo suelo hacer unos 5 o 6 viajes al año.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-El Kawaii Monster Café en Tokio (uno de los restaurantes/cafeterías temáticos más sorprendentes y cada vez más famoso de todo Japón).

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Me gusta viajar sin tener nada programado, no es mi prioridad visitar todos los monumentos y sitios reconocidos de una ciudad sino conocer las costumbres de la gente y respirar el ambiente de sus calles.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Prefiero no mirar comentarios porque pienso que cada persona tiene una visión distinta de cada lugar. Me gusta preguntar a mi familia y amigos con gustos afines a los míos.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Depende del momento del año y de lo que mi cuerpo necesite en ese momento.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Me gusta mucho la naturaleza siempre que no sean lugares masificados y me encanta disfrutar de la vida de las ciudades.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Siempre pienso que Londres sería un buen sitio para vivir unos años.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Ninguno, en todos he encontrado algo que me ha merecido la pena conocer.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Sí y puede que sea de las pocas cosas que intento llevar aprendidas antes de viajar.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-En Tokio por primera vez probé el ramen (distintos tipos de fideos japoneses servidos en un caldo preparado a base de carne, miso y salsa de soja) se ha convertido en un plato imprescindible en mi vida.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-Me gusta probar comidas nuevas pero siempre si me atrae algo de ellas.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta compartir mis fotos en redes, pero también saco fotos para mí.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Un pañito con el que siempre me gusta dormir y me hace sentirme en casa.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

- Según el tipo de viaje, normalmente me gusta comprar ropa y accesorios.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-En septiembre voy a Londres con mi familia y me llevaré mi pañito.