Mi viaje favorito... San Petersburgo «He viajado poco por Sudamérica, creo que será uno de mis destinos cuando me jubile» En San Petersburgo. Lo ha visitado dos veces, siempre para cantar. Elena Gragera, mezzosoprano Ha visitado las principales ciudades del mundo por trabajo, y casi nunca tiene que ocuparse de elegir hotel o restaurante. Cuando lo tiene que decidir, escoge ciudad para disfrutar de la cultura y montaña para relajarse CELIA HERRERA Lunes, 26 agosto 2019, 07:49

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Uno de mis viajes favoritos ha sido a San Petersburgo. Lo he hecho en dos ocasiones por motivos profesionales, pero con bastante tiempo libre para poder conocer la ciudad. El primero fue en el 2003 y el segundo en el 2005.

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Por mi profesión viajo constantemente a lugares nuevos. Me gusta conocer otros países pero también volver a alguno de ellos. Una segunda visita siempre te ayuda a comprender más a su gente.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-¡A todo el mundo! Es una ciudad que rezuma belleza, tanto por su gente como por su paisaje y su cultura. Están muy abiertos a cosas nuevas y son muy hospitalarios. Les encanta conocer nuevas culturas.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-He viajado poco por Sudamérica. ¡Creo que será uno de mis destinos cuando me jubile!

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-En general, los países nórdicos por su nivel social y cultural. Son países muy ordenados y el trabajo cunde mucho.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-¡Muchos! He viajado prácticamente por toda España y por casi toda Europa. Los viajes intercontinentales, en menos cantidad.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Pues ninguno de los países que he visitado se puede denominar 'raro', la verdad.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Me gusta planificar en las cuestiones profesionales del viaje y dejarme ir en los tiempos libres, perderme por la ciudad, y observar. Es muy relajante hacerlo después de jornadas muy duras de ensayos.

«Me gusta planificar en las cuestiones profesionales y dejarme ir en el tiempo libre, perderme por la ciudad»

«Tengo muchas fotos de mis conciertos, pero cuando hago turismo, me gusta mirar directamente, sin cámara»

«Entre el low cost y el lujo, el término es el más enriquecedor. El excesivo lujo cansa, y con el paso de los días, pasa factura»

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Como siempre voy con los viajes organizados por parte de mis contratantes, pocas veces he podido elegir. En general, siempre he disfrutado de buenos alojamientos y buenos restaurantes.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-La mezcla de ambas cosas es ideal. En general no soy excesivamente aventurera.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Ciudad para disfrutar de su cultura y su gente, y montaña para relajarme y caminar.

- ¿Low cost o lujo?

-El término medio es el que me ha resultado siempre más enriquecedor. El excesivo lujo cansa, es muy artificial y, con el paso de los días, pasa factura.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Amsterdam. Es una de mis ciudades favoritas. Viví allí varios años y siempre la llevo en mi corazón. Me enseñó muchas cosas y me dio muy buenos amigos que perduran con el tiempo. Me planteé quedarme a vivir allí al acabar mi postgraduado, pero la tierra tira mucho.

- ¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-En realidad ninguno de ellos. De todos he sacado algo positivo. Algunas ciudades son más caóticas pero tienen otros encantos, como México DF, que tiene gente realmente amable. Otros viajes han estado perfectamente organizados, como los que he hecho por Estados Unidos con giras largas de varias semanas, pero con una manera de vivir, una cultura y una escala de valores tan diferente a la nuestra que, realmente, no volvería a repetir.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Por supuesto, me gusta adaptarme en la medida de lo posible a las costumbres del país, es muy enriquecedor y te llevas muchas sorpresas.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Los blinis, los hacen de todo tipo. La gastronomía rusa es única, la disfruté mucho.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-Casi todo.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Pues no, la verdad es que tengo muchas fotos de mis conciertos, en el escenario. Pero luego, cuando paseo y hago turismo me gusta mirar directamente en lugar de hacerlo a través de la cámara. Así que realmente, ahora que me lo preguntas, tengo muy pocas fotos que no sean profesionales.

- ¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Ropa muy cómoda y buena lectura. Procuro no llevar cosas que luego no voy a utilizar. Con el tiempo aprendes a hacerlo.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Algunos, aunque procuro que no ocupen demasiado espacio para no tener que facturar demasiado en el aeropuerto.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Ropa práctica, y siempre llevo mis partituras para los siguientes conciertos.