«La entrada a Machu Picchu por la Puerta del Sol fue memorable»

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Es difícil elegir uno, pero entre mis viajes favoritos, a buen seguro está el que realicé hace dos años a Perú, en el cual combinamos cultura y senderismo. Incluía una fugaz visita a Lima, varios días en Cuzco y el Valle Sagrado, cuatro días de caminata por el Camino Inca y un día de caminata en la Montaña de los 7 Colores, situada a unos 100 kilómetros al sur de Cuzco a 5.200 metros de altitud. ¡Mágico el Camino Inca! Fue en agosto de 2017.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-Sí, me encantaría volver aunque es muy muy difícil conseguir plaza para poder realizar el Camino Inca de cuatro días porque está limitado a 500 personas por día, incluyendo el personal. En cualquier caso, tengo muchos destinos por conocer aún.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A cualquier persona que le guste la naturaleza, la cultura inca y la gastronomía.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Muchos lugares aún: Nueva Zelanda, Amazonia Brasileña, Indonesia.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Machu Picchu entrando desde el Inti Punku (Puerta del Sol) ¡Memorable!

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-18 más o menos.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Alguna tribu en Namibia o Zimbabwe quizás.

-¿Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-Me gustan los viajes que combinan lo cultural con algo de turismo activo. No lo planifico al milímetro, pero tampoco voy a lo loco. Prefiero conocer previamente el terreno que piso, aunque no renuncio a una pizca de aventura.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Sí, suelo echarle un vistazo normalmente a comentarios de buscadores, guías de viajes, revistas de viaje, etc. Aunque tampoco soy de los que me gusta empaparme el programa porque creo que hay dejar espacio a la sorpresa y a lo inesperado.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Siempre recomiendo cultura y actividad. No soy muy de relax.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Una combinación de montaña y ciudad finalizando en mar sería un viaje perfecto.

-¿Low cost o lujo?

-No soy una persona excesivamente sibarita, porque estoy convencido que de serlo me perdería la esencia de muchos viajes, aunque he de reconocer que la limpieza de un alojamiento para mí es algo prioritario.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-He conocido lugares increíblemente bellos, pero en mi planteamiento de vida actual no puedo pensar en quedarme en otro lugar que no sea Badajoz.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Uff. Ningún viaje me ha defraudado. A mí el mero hecho de conocer algo nuevo (una cultura, una paraje natural, una ciudad, etc), me guste más o menos, me enriquece como persona.

José Antonio Trejo en un viaje a África. Perfil José Antonio Trejo (Mérida. 1975) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y empresario desde el año 1999. Ha sido gerente-propietario de tiendas especializadas en deportes de aventura, empresas de hostelería, parques de ocio infantil, empresas de merchandising y actualmente de la agencia de viajes Zona Viaje de Badajoz.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Aprecio la buena gastronomía, pero si de verdad te gustar viajar, debes estar preparado para adaptarte a las circunstancias.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-En cocina no he encontrado ninguna que supere a la española y la portuguesa. Aunque seguro que es una cuestión de paladar adoctrinado.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-Sí, normalmente sí. He comido escorpiones, saltamontes, etc.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Sí, suelo realizar fotos, y comparto algunas. Tampoco de todos los viajes para no generar envidias. Jajaja.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Toallitas. Sé que no es lo más ecológico, pero me resultan muy prácticas en cuestión de higiene personal.

-Y en la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Nooo. No soy de traer grandes regalos, solo alguna camiseta de recuerdo para la familia.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Toallitas.