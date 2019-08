Mi viaje favorito... Lisboa Fermín Solís: «Recuerdo con cariño un viaje a Lisboa en el Lusitania Express con mi novia que me acarreó problemas con su familia» Lisboa. Solís y su mujer Marisa junto a la catedral de Lisboa. Fermín Solís, dibujante de cómics e ilustrador Perezoso para viajar, este año se ha movido mucho porque se ha estrenado con éxito la adaptación cinematográfica de su novela 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y ha participado en varios festivales con su grupo de música DelRey MARISA GARCÍA Badajoz Sábado, 3 agosto 2019, 13:01

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Antes de nada me gustaría decir que soy muy perezoso para viajar. Una vez que me embarco en el viaje me gusta y lo disfruto, pero para ponerme a ello soy un desastre. No tengo un viaje favorito, tengo recuerdos bonitos de muchos viajes, pero no uno favorito porque sí. Por decir uno, diría que recuerdo con mucho cariño un viaje a Lisboa, hace muchísimos años, en el Lusitania Express con mi novia, lo que le acarreó algunos problemas con su familia porque éramos bastante jóvenes.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-Prefiero sitios nuevos, nada sería igual que en aquel momento.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A todo el mundo, pero como digo, todo ha cambiado. La Lisboa de hoy no tiene nada que ver con aquella y ni siquiera existe el Lusitania Express, ese tren decrépito y romántico a la vez.

-¿A dónde le gustaría ir?

-Me atraen mucho los países nórdicos, también Tokio e Irlanda, pero ni me planteo ir de momento. Hay gente que tiene necesidad de viajar, y yo nunca la tuve, he viajado bastante pero también he dicho que no a invitaciones para dar talleres o charlas sobre mi trabajo a lugares como Milán, Perú o Argel. Cuando lo cuento me miran como diciendo ¿estás loco? De eso hace tiempo, hoy ya no soy tan perezoso, hoy mismo me acabo de enterar de que, para promocionar la película y el libro de Buñuel, tengo que hacer un viaje a Armenia este otoño y estoy encantado.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Me gustó mucho un pueblecito que se llama Combarro, en Pontevedra.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Este último año no tiene nada que ver con el resto de mi vida. El estreno de la película 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', que adapta mi novela gráfica, y el éxito que estamos teniendo con el grupo donde toco, DelRey, me ha hecho viajar mucho más de la cuenta a festivales de cine y de música tanto de España como de Portugal. Uno de los objetivos de nuestro grupo es tocar en Brasil, país natal de nuestro cantante, Breno.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Más que lugar raro, han sido sensaciones, salones de cómic a los que me invitaban antes, en la época previa a la crisis, donde había mucho derroche de todo, hoteles con camas gigantes...

-¿Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-Antes de tener niños siempre iba a la aventura, sin nada buscado, me recuerdo caminando por la calle con una maleta o la mochila buscando algún sitio donde dormir, o durmiendo en alguna estación. Ahora sí lo planifico todo, aunque siempre dejo margen a la aventura y la sorpresa. Una sorpresa me llevé una vez que visité Évora y sin saber que estaba allí me topé con una exposición con obras originales de Hugo Pratt, autor de 'Corto Maltés'. No daba crédito a mis ojos, me encanta Hugo Pratt y ver sus dibujos y acuarelas allí en vivo me emocionó un montón.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-No demasiado, la verdad.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Más los activos, los de relax me acaban aburriendo al segundo día. Si voy a un sitio nuevo tengo que verlo todo y patear la ciudad.

PERFIL Fermín Solís (Madroñera, 1972) es ilustrador y guionista, ha publicado varios libros y colabora en numerosas revistas de cómics. Sus trabajos, en los que conviven historias cotidianas con pequeñas dosis de surrealismo, búsquedas y coincidencias, le han valido numerosos reconocimientos, como ser finalista al Premio Nacional de Cómic. Es también Extremeño de HOY.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Ciudad siempre.

-¿Low cost o lujo?

-Pues depende, no me lo planteo demasiado, depende del momento en que me pille. He estado en los dos extremos y de los dos siempre hay cosas buenas.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Quizás Angouleme, un pueblecito francés donde se celebra el salón del cómic más importante de Europa. Aparte de que es un pueblo precioso es el paraíso para los que amamos este arte.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Yo creo que ninguno, todos me han aportado algo positivo.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-No soy un hombre al que se le conquiste por el estómago, como suele decirse. Puedo comer cualquier cosa, no soy exquisito.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Cuando llegamos a Lisboa, en aquel primer viaje 'prohibido' comimos una carne con almejas que nos encantó. Una combinación un poco rara.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-Bueno, no soy mucho de comer verduras, ni purés ni cosas así, pero si se refiere a si probaría un gusano frito, pues sí.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-No mucho, la verdad, ni hacer muchas fotos ni compartirlas en redes. Lo hago más cuando son viajes con la banda porque hay que promocionar y dar publicidad al grupo, o si es un viaje de trabajo a un congreso de ilustración... por el mismo motivo, pero no soy de los que están siempre con la cámara.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Una guitarra pequeña de viaje, los auriculares y un libro.

-Y en la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Solo libros.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-La guitarra, porque el próximo es con el grupo.